Unul dintre cei mai controversați interpreți de muzică populară, pus la zid de doi moderatori tv: ”Dacă deranjez, înseamnă că e bine”

A devenit unul dintre cei mai comentați interpreți de muzică populară după ce, în urmă cu opt ani a lansat o piesă din folclorul românesc care avea o nișă aparte, mai exact una cu iz erotic.

Alexandru Pop, că despre el este vorba, a ajuns să fie criticat chiar de moderatorii emisiunilor la care a fost prezent, unul dintre ei, chiar moroșan.

Interpret de muzică populară, criticat de doi moderatori tv

Când a luat decizia de a urma această cale nu s-a gândit nicio secundă la ce controverse va stârni și până unde va ajunge hate-ul oamenilor față de munca sa. După prima prezență în cadrul unuei emisiuni tv, unde l-a pus la zid pentru modul în care a ales să trateze sacrul folclor, Alexandru a fost aprope pus la pământ. Dar, mânat de ambiție și de gândul – dacă deranjez, înseamnă că e bine – a mers înainte și a ajuns să fie în trending cu multe dintre piesele lansate.

– Sărbătorile ne bat la ușă și veți fi tot pe drumuri, departe de familie. Se merită financiar sacrificiul?

Dacă nu se merita, nu mai făceam acest efort. Mai ales, eu că vin din Maramureș, iar pe noi drumurile lungi prin țară ne omoară. Nu vreau să fiu snob și să jignesc alți colegi, de aceea nu o să dau cifre, dar sigur fac cât o mașină de lux second hand (n.r. râde). Clientul uneori când aude suma i se pare mult, pentru că prețurile în muzică sunt ușor ”nesimțite”, într-adevăr. Dar, piața o fac cei mediocri, iar aceștia sunt foarte scumpi. Eu nu sunt acolo și nici nu voi merge vreodată să cer acele sume. Am muncit o perioadă bună, dar mi-a dat Dumnezeu suficientă minte și noroc să scot materiale bune și pe gustul ascultătorilor, pe nișa mea erotică (n.r. râde).

Alexandru Pop: ”Dacă deranjez, înseamnă că e bine”

– Ești un interpret controversat, la un moment dat singurul pe această direcție muzicală.

Am fost singurul adevărat, acum nu mai sunt. Am fost în trending cu multe dintre piese, de aceea am ajuns și pe la multe emisiuni tv. Puțini știau că în populară au fost de când lumea acest gen de texte, ușor cu trimitere către părțile erotice. Doar că, au exista în ultimii ani realizatoare care nu permiteau folclorul adevărat. Automat artiștii postdecembriști nu îndrăzneau, de frica barierelor puse de aceste doamne, să mai cânte așa ceva. Folclorul are o gamă largă de tematici, dar toți mergeau pe ce era acceptat. Eu am avut mai mult curaj și am reușit.

– Ai atras și multe păreri negative la adresa ta și a versurilor pe care le interpretezi?

Da, nu o să dau nume, dar chiar , care-i mai puțin moroșan probabil, a comentat la adresa pieselor pe care le fac. Dar, a meritat și hate-ul pentru că de multe ori te ajută mai mult decât aprecierea. După emisiunea în care am fost prezent și el mi-a contestat munca, am fost dezamăgit.

M-am gândit în seara aia și încă vreo săptămână sau două la hate-ul pe care mi l-am luat în direct, dar apoi mi-am zis – dacă un nume sonor ca al moderatorului respectiv m-a subapreciat, atunci ar trebui să am și mai mult curaj. Dacă deranjez, înseamnă că e bine, pe asta am mizat. Am simțit că aș fi fost ca și pomul uscat, neinteresant fără aceste versuri. Însă, când au rod cu gust, și piesele mele au gust, normal că apar omizile să-l mănânce (n.r. râde).

O moderatoare de la TVR i-a zis: ”Nu o să ieși niciodată din Maramureș, o să rămâi un artist mediocru”

– Dintre colegii din breaslă au fost răutăcioși?

Au fost, da! Însă, nu să-mi spună mie direct, pentru că sunt lași. Auzeam din diverse părți.

– Și nu te deranjau aceste vorbe neasumate?

Nu m-a deranjat nimeni dintre colegi. Doar doi moderatori. Cel de care am spus mai devreme și încă o doamnă moderatoare de la TVR care credea că le știe pe toate, dar i-am demonstrat contrariul după ce am urcat pe scenă. Înainte să urc m-a întrebat ce cânt și i-am spus că ce știe toată lumea să interpretez eu. Iar ea a replicat – da măi, dar în spectacol? – eu de aia știam că am fost invitat, iar ea – Alexandru nu o să ieși niciodată din Maramureș, o să rămâi un artist mediocru. Și i-a răspuns și eu – doamnă, am ieșit și asta fără ajutorul dumneavoastră.

După atâția ani de când am scos prima piesa, eu zic că sunt bine. Nu o să mă opresc, pentru că altfel lumea o să mă uite. Indiferent dacă faci calitate sau nu, dacă nu vii cu materiale noi, oamenii te uită. O să muncesc în continuare indiferent de criticile celor care dorm prea liniștiți. Cine are de treabă, nu are timp de comentarii, și își vede doar de treaba lui.

Mereu în trending, dar cu durerea că familia a avut de suferit din cauza hate-ului?

– Am văzut că ai scos și piese mai puțin erotice.

Da, în pandemie am zis să le arăt tuturor colegilor și moderatorilor că pot să fiu tare și pe melodii de suflet sau colinde. Și atunci am intrat în trending. Era să uit, chiar și cu pricesnele. Și mi-am dat seama că am public peste tot.

– Pe membrii familiei tale i-au afectat toate vorbele negative care au venit la adresa ta?

I-am ferit și nu au apucat să cunoască informațiile despre tatăl lor. Sunt micuți și nu trebuie să știe, încă. Atunci când vor crește o să le explic mai multe. Părinții au fost afectați cât am fost și eu, atunci când mi-a trecut mie, le-a trecut și lor. Mi-au zis să-i las să vorbească. La vremea respectivă nici nu era vorba de bani. Era totul despre crearea unei imagini, a unui nume. Niciunui părinte nu-i pică bine când copilul lui e dezavantajat ca imagine, dar am mers înainte, nu degeaba-i vorba – nu mor caii când vor câinii.