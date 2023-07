Unul dintre cei mai mari cântăreți din istorie s-a retras. Elton John a susținut un ultim concert memorabil

Unul dintre cei mai mari din istorie s-a retras. Renumitul compozitor și pianist englez, în vârstă de 76 de ani, a susținut un ultim concert memorabil în Stockholm, Suedia. Le-a mulțumit fanilor care au venit în număr foarte mare la eveniment.

Elton John, mesaj în ultimul spectacol din turneul său. Celebrul artist a anunțat că părăsește industria muzicală și scena

Elton John a transmis un mesaj emoționant în ultimul spectacol din turneul său pornit în anul 2018, intitulat Farewell Yellow Brick Road. În cadrul acestuia a susținut 330 de concerte, celebrul artist anunțând că și scena.

Cântărețul și-a încheiat cariera care durează de circa 52 de ani, asigurându-se că ultima apariție în fața fanilor este una memorabilă. În timpul concertului din Stockholm de 2 ore și jumătate a interpretat 23 dintre cele mai de succes melodii ale sale.

A purtat 4 ținute strălucitoare, făcându-și intrarea purtând un sacou negru cu reverul împodobit cu ștrasuri roșii, albastre și argintii. În plus, ochelarii săi roșii emblematici nu au lipsit. Concertul a fost deschis cu piesa Bennie and the Jets.

„Am avut cea mai minunată carieră, incredibilă. 52 de ani de bucurie pură de a face muzică, sunt atât de norocos că pot să cânt. Dar n-aş fi aici fără voi. Voi aţi cumpărat single-urile, albumele şi CD-urile.

Și mai important, aţi cumpărat bilete la spectacole şi ştiţi cât de mult îmi place să cânt în concert. A fost energia mea vitală să cânt pentru voi şi aţi fost absolut minunaţi. Mulţumesc.

Nu vă voi uita niciodată. Am dat atât de multe concerte, cum aş putea uita? Sunteţi în mintea, în inima şi în sufletul meu şi vă mulţumesc atât de mult”, a declarat Elton John, conform cotidianului .

Elton John, despre eventualele proiecte muzicale

Elton John a mai spus că nu va mai merge niciodată în turneu, dezvăluind care sunt următoarele sale proiecte. Celebrul artist englez a ținut să sublinieze că ocazional va mai urca pe scenă, dar nu se va întâmpla asta prea curând.

Cel mai probabil acest lucru va fi la „mile depărtare”. Cântărețul va dispărea o perioadă, însă nu înainte de a-i omagia pe muzicienii incredibili care i-au fost alături în toată această perioadă, mai ales echipa sale.