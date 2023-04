Unul dintre patronii de la Nuba, înjunghiat chiar în faţa restaurantului. Atacatorul îl urmărea de două zile

Jean Sasu, unul dintre patronii restaurantelor Nuba a fost înjunghiat de către un client, în fața cafenelei din Dorobanţi. Potrivit unor surse din poliţie, atacatorul îl urmărea de două zile, iar joi s-a aşezat la una dintre mese, ca un client obişnuit, iar când patronul a ieșit afară a mers după el și l-a atacat cu cuțitul.

Atacatorul e căutat de poliţie

Jean Sasu (32 de ani), Alin Negulescu (46 de ani) și Alexandru Nanu (29 de ani) sunt cei . Incidentul de joi, căruia i-a căzut victimă Jean Sassu, a fost confirmat de Poliţia Capitalei, într-un comunicat de presă.

„Astăzi, 20 aprilie 2023, in jurul orei 15.00, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 1 au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca, intr-un local din Sectorul 1, a avut loc un conflict intre 2 persoane.

La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul sectiei care , fiind preluat de un echipaj medical care l-a transportat la o unitate spitaliceasca in vederea acordarii de ingrijiri medicale. În continuare sunt efectuate cercetări pentru identificarea și depistarea bărbatului bănuit de săvârșirea faptei, în vederea luării masurilor legale”, a transmis Poliția Capitalei, într-un comunicat.

Potrivit , Jean Sassu ar fi fost înjunghiat cu un briceag, în zona piciorului, după care atacatorul a fugit, făcându-se nevăzut printre casele din jur. Angajaţii localului spun că l-ar fi fost văzut în zonă şi marţi şi miercuri, aparent urmărindu-şi victima.

Într-un interviu pentru business100.ro, Jean Sasu povestea cum a ajuns să dezvolte conceptul Nuba. “Eu și Alex suntem foarte buni prieteni. Ieșeam mereu împreună, în cluburi, restaurante și ne-am gândit să ne deschidem ceva de genul acesta. Am încercat prin 2014, dar fiind tineri ne-am lovit de diverse probleme.

Apoi a venit Alin cu acest proiect și am muncit la el cu mult entuziasm. Ne-am implicat total și am dezvoltat un concept care a atras rapid foarte mulți clienți, care nu numai că au revenit la noi, dar și-au adus și toți prietenii. Iar noi am fost și suntem mereu la Nuba să-i întâmpinăm”, povestea Jean Sasu.

Cei trei nu au avut succes cu primul proiect, în sensul că nu au avut noroc să înceapă în locaţia în care şi-ar fi dorit. “Nu am renunţat la idee, dar aşteptam momentul oportun. Am ales acest segment de business datorită pasiunii pentru viaţa de noapte a Bucureştiului.

Fiind clienţi fideli ai localurilor de acest tip şi observând piaţa, ne-am dorit să aducem un plus acesteia. Astfel, prin specificul restaurantului şi petrecerile desfăşurate în incinta acestuia joia, vinerea şi sâmbăta, dorim să atragem cât mai mulţi clienţi din ţară, dar şi din afara graniţelor”, a mai spus el.