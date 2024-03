UTA Arad, super motivată înaintea decisivului cu Dinamo! Prime uriaşe pentru play-off

Dinamo – UTA Arad este unul dintre cele mai tari meciuri ale etapei a 30-a din SuperLiga. , iar din acest motiv și-au extra motivat fotbaliștii.

Totul pentru play-off! Prime uriașe la UTA Arad înaintea meciului cu Dinamo

UTA se luptă cu alte trei echipe pentru cele două locuri de play-off. Arădenii trebuie să câștige cu Dinamo, dar stau și la mâna rezultatelor Farului și Universității Cluj. Campioana joacă la Botoșani, iar „șepcile roșii” la Voluntari. În lupta pentru top 6 mai sunt Sepsi, care joacă la Ploiești, și Hermannstadt, care are meci în Gruia.

„Nu avem emoții. Speranțe sunt. Emoții nu prea am pentru că rezultatul pe care dacă îl obținem oricum e un plus vis-a-vis de ce planuri aveam și cum am vorbit. Noi nu avem ce să pierdem, doar să câștigăm.

43 de puncte ar fi recordul UTA-ei. Acum avem 40. Ar fi record pentru club în acești patru ani de când suntem în Liga 1. E puțin frustrant că nu depinde doar de rezultatul nostru.

Dar faptul că se joacă cinci meciuri cu miză parcă îi dă mai multă emulație, emoție, deci e interesant”, a declarat Alexandru Meszar, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Meciul cu , va fi special pentru Mircea Rednic. „Puriul” joacă locul de play-off al UTA-ei împotriva echipei la care s-a consacrat și căreia i-a adus ultimul titlu de campioană din istorie, în 2007.

„Și el e conștient că orice rezultat vom obține e deja un plus. E foarte bine cu moralul, nu are presiune, nici echipa n-are presiune, deci putem să ne facem jocul nostru. Eu zic că suntem ok. Și din punct de vedere al sănătății este bine.

(n.r. – Ce ar însemna pentru UTA și pentru Arad o calificare în play-off?) Performanță de neegalat în ultimii 50 de ani. UTA s-a clasat acum 50 de ani pe locul 6. Ar fi cea mai bună clasare.

Și menținerea în Liga 1 pentru al 5-lea an consecutiv ar fi un record. Din 1972 n-a mai fost UTA cinci ani consecutiv în Liga 1.

(n.r. – Jucătorii au prime dacă intră în play-off?) Sigur, au stipulat în contract. Unii jucători o au în contract, iar unii jucători care și-au încasat primele doar parțial, urmând ca la final să se completeze în funcție de locul ocupat.

Dacă intrăm în play-off își vor primi primele integral. Dacă nu intrăm, atunci vor primi, 50% au primit deja, restul de 50% se împarte în funcție de loc.

(n.r. – Mircea Rednic ce primă de play-off are?) Mare! Mare pentru noi, mică pentru el. E confindențială, dar ne-a bucura să o putem da”, a adăugat șeful „Bătrânei Doamne”.

UTA vrea sa O DISTRUGA pe Dinamo pentru CALIFICAREA in PLAY-OFF