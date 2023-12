Va ajunge Răzvan Burleanu președinte la UEFA? Dragomir știe toate culisele: „Noi l-am pus și pe Platini!”

Ce-i drept, actualul lider Aleksander Ceferin provine din Slovenia, însă Mitică Dragomir e convins că acesta va fi înlăturat cât de repede iar în fruntea fotbalului european vor fi cel puțin 50 de ani personaje din țări importante ale Europei. Nu de aceeași părere de Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Va ajunge Răzvan Burleanu președinte la UEFA?

”Ce părere ai de Burleanu că ar putea să ajungă președintele UEFA?”, s-a întrebat Horia Ivanovici. ”Burleanu nu poate să ajungă din România”, a fost replica sigură a lui Mitică Dragomir. Totodată, Oracolul FANATIK a explicat că alegerea lui Ceferin la șefia UEFA a fost un simplu accident, o conjunctură, iar astfel de accidente nu se vor mai petrece niciodată.

ADVERTISEMENT

”Păi, a fost o conjunctură , nu mai vreau să intru în detalii cu Platini… Tu uiți că Platini a fost aici, noi l-am ales și așa mai departe. Burleanu, ca om politic, nu-i prost deloc. Eu l-am tot criticat că n-are nicio tangență cu fotbalul. Ca om politic el joacă bine. El nu răspunde la nimeni, tactică nemaipomenită, și el și Gino. Buni încasatori.

Astea sunt două tactici, ori te urci pe ăla și-l desființezi, ori te cureți tu, ori pe el. Sau adopți mersul pe blat, te înjură unul, mergi pe blat. Eu de exemplu, când l-am văzut pe Ciolacu că fuge de Ceaușescu pe stradă și era înconjurat de SPP-iști, și SPP-iștii râdeau. M-a deranjat mai tare decât atunci când m-a înjurat pe mine”, a completat Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT

Ce șanse are Răzvan Burleanu să ajungă președinte al UEFA?

Totodată, Mitică Dragomir a dezvăluit că el, alături de Mircea Sandu, au contribuit decisiv la alegerea lui Michel Platini la șefia UEFA. ”Niciodată. S-a întâmplat cu Ceferin, îl curăță, în viitorii 50-60 de ani din țări de categoria a 2-a nu va mai fi accidentul Ceferin.

Dacă nu se întâmpla cu Platini ce s-a întâmplat, că au vrut americanii să-l curețe pe Blatter… Mircea Sandu și cu mine suntem apropiați de evenimentele alea. Pe Platini nu l-am pus noi? Mircea Sandu l-a pus aici, în București. Când am chemat toți președinții de federații și am făcut niște protocoale de nu a văzut Parisul.

ADVERTISEMENT

Mircea Sandu era un tip foarte deștept. are școală politică. A fost consilier la Cotroceni, nu poți să spui că e prost. A că nu se pricepe la activitatea asta e cu totul altceva, dar prost nu e”, a fost concluzia dură a lui Mitică Dragomir, în direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

”MAX Profețiile lui Mitică” este o emisiune care nu trebuie ratată! Horia Ivanovici, față în față cu Dumitru Dragomir, în fiecare luni de la ora 13:00. Așadar, MAX PROFEŢIILE LUI MITICĂ poate fi urmărită LIVE, în fiecare luni, de la ora 13:00, numai pe homepage-ul site-ului FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

Ulterior, emisiunea va rula în premieră pe canalul de YouTube Fanatik (da LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), pe pagina facebook Horia Ivanovici Oficial (dă LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii) și pagina de Facebook Fanatik (dă LIKE si URMĂREŞTE pentru a fi notificat).

Va ajunge Burleanu președinte la UEFA?