Va cere Marcel Ciolacu ca Steaua să promoveze? Răspunsul aruncă totul în aer

Într-o discuție cu Mitică Dragomir, în timpul emisiunii MAXProfețiile lui Mitică, Horia Ivanovici i-a sugerat lui Dragomir că Marcel Ciolacu ar trebui să ia taurul de coarne și să rezolve și această chestiune a promovării Stelei în prima ligă fotbalistică din România. Cu toate acestea, Mitică Dragomir crede că Ciolacu nu ar putea să facă asta pentru că ar fi abuz în serviciu.

Va cere Marcel Ciolacu ca Steaua să promoveze?

sunt curios ce părere ai. Știi ce aș face în locul lui Ciolacu? Am venit Ciolacu, da, prim ministru, am dat ordin să se revină la normalitate. Ciolacu ce a făcut a fost pentru binele sportului. Când vezi un stadion cu 30.000 de oameni, bă fotbal, stadionul ăla nu putea să stea cu 1.000 de oameni. Fii atent! Vine Ciolacu, dă ordin se rezolvă. Dar eu zic altceva.

De ce nu dai ordin la minister, să chemi ministrul. Băi, ce se întâmplă acolo cu CSA, că de atâția de zile echipa nu promovează? Ai o lună de zile să găsești forma de organizare sau te dau afară. Uite așa îi duce și pe CSA în prima ligă și îi împacă pe toți, să nu mai spună lumea că a fost părtinitor”, i-a transmis Ivanovici lui Dragomir.

”Ascultă, dacă face asta e abuz în serviciu. Ciolacu, dacă vrea să facă ceva, o să-ți explic, dacă vrea să facă ceva bun pentru fotbalul românesc, asta ce a făcut cu stadionul e vax albina. Trebuie să pună pe cineva să facă proiect de lege pentru sportul juvenil. Restul e vrăjeală”, a replicat Oracoul FANATIK.

Dialogul a continuat la fel de spumos, cei doi protagoniști ai emisiunii MAXProfețiile lui Mitică încercând să obțină o soluție pentru ca Steaua să aibă dreptul de a promova din liga secundă. Între timp, Mitică Dragomir a venit cu altă propunere: Oracolul crede că cel mai bine ar fi ca FCSB și CSA Steaua să fuzioneze, pentru a face o super echipă.

Horia Ivanovici: ”Nu ai dreptate, din vorbă se poate orice. vă rog frumos să găsiți într-o lună soluția legală pentru ca această echipă să promoveze”.

Mitică Dragomir: ”Nu el trebuie să facă asta, comandantul clubului trebuie să găsească o societate privată, că altfel nu poate nu Ciolacu, mama și mama lui Ciolacu să influențeze pe FIFA și UEFA”.

Horia Ivanovici: ”Dacă vine Ciolacu și spune găsiți bă soluție într-o lună facem pariu că găsesc? Pentru că nu vor? MApN dă senzația că nu vrea, îi dai ordin lui ăla ca să joace în prima ligă pentru că sportiv au promovat. Deci ce zici? Tu zici asta nu că-i abuz în serviciu, nu poate să-l implice în povestea cu CSA”.

Mitică Dragomir: ”Poate, poate…dar dacă l-a ajutat pe Gigi nu poate să-i ajute și pe ceilalți”.

Horia Ivanovici: ”De ce nu, să fie echidistant total, să zică lumea uite-i cel mai tare de pe Pământ Ciolacu. Să-ți spun ceva foarte important, Ciolacu ce a făcut a făcut un lucru în spiritul sportului, un lucru bun, nu a venit să facă abuz cu Ghencea, nu putea stadionul ăla să se joace cu 1.000 de oameni, era strigător la cer. Acum poate să facă și pe partea cealaltă, a închis cercul, e eroul tuturor, de ce spun asta? Echipa a promovat sportiv, nu e ca și cum ar zice luați echipa din Liga 4 și să o băgați în Liga 1. Eu zic că se poate, ar fi erou național”.

Așadar, soluția găsită de Mitică Dragomir ar fi fuziunea dintre echipe. ”Stau și mă gândesc că nu știu cum dansezi tu vis a vis de chestia asta, eu am totuși un of. Ce s-a întâmplat cu doamna Firea, băi, atâta răutate, poate nu din cauza lui Ciolacu, pe o chestie. Toată țara e o nenorocire, nu numai la Voluntari. Are puterea în mâna luni, nu știu dacă, oamenii politici sunt foarte răi, calcă pe cadavre pentru funcții și pentru astea.

Nu-l cunosc așa de bine pe domnul Ciolacu, într-adevăr a ars pe ăștia câțiva care erau mai deștepți decât el. Nu bă, cel mai bine e să se unească, lăsați bă ura, nu duce nicăieri, ascultați un om bătrân. Lăsați și pe Gigi Becali în pace. Ce să se mai pună? Dacă Becali cu baza sportivă a Stelei și cu a lui din Berceni depășește Real Madrid și Barcelona. Atunci să înceapă o arie de selecție mare din toată țara, cu copii de 7 ani din toate comunele, ieșim la lumină în 5 ani. Cu banii ăstuia și condițiile Armatei, extraordinar”, a concluzionat Mitică Dragomir.

