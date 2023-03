Va mai juca Malcom Edjouma la FCSB după săgețile trimise spre Pipera, la Gigi Becali? “I-a pus o talpă de i-au sărit mătăniile de la Palat”. Video Exclusiv

Leo Strizu este fascinat de Malcom Edjouma. Fotbalistul s-a dovedit a fi cel mai în formă jucător al roș-albaștrilor și în partida cu Universitatea Craiova, scor 1-1 în prima etapă din play-off. Fostul antrenor cu licență PRO al vicecampioanei a comentat replica mijlocașului francez pentru Gigi Becali de la finalul partidei de pe Arena Națională.

Leo Strizu este fascinat de Malcom Edjouma la FCSB: „Are un rol decisiv”

Malcom Edjouma este cel mai în formă jucător de la FCSB, iar cu cele șapte goluri marcate în acest an, în lupta pentru titlu. Leo Strizu, fostul antrenor principal în acte al FCSB-ului, a avut doar cuvinte de laudă pentru Malcom Edjouma.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

„Edjouma are un rol decisiv cu cât este mai aproape de poartă, cu cât prezența lui în careu, datorită faptului că are și execuții și partea de lovire extraordinară, cred că nu ar duce decât la înscrierea mai multor goluri ceea ce ar fi benefic pentru echipă.

Edjouma într-adevăr vine foarte bine ceea ce înseamnă centrări de pe părțile laterale, se încadrează bine în careu, are simțul careului. Dacă s-ar face o echipă al primei ligi, Edjouma nu ar trebui să lipsească din primul 11.

ADVERTISEMENT

Nu știu dacă echipa trebuie făcută în jurul lui Edjouma pentru că FCSB are jucător valoroși. Participarea fundașilor laterali, participarea lui Edjouma, ce agresivitate am avut pe faza de apărare”, a declarat Leo Strizu, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Replica lui Malcom Edjouma pentru Gigi Becali nu rămâne fără urmări: „S-ar putea meciul următor nici să mai fie titular”

Malcom Edjouma a declarat la finalul meciului FCSB – Universitatea Craiova 1-1 că trebuie să marcheze pentru a rămâne pe teren și nu a fi înlocuit, , care l-a schimbat pe mijlocașul francez în meciul de la UTA, pierdut de vicecampioana României cu 1-3, deși fotbalistul francez se află într-o formă excelentă

ADVERTISEMENT

„Hai să-ți dau o veste nasoală. O să vezi, nu pentru tine. Edjouma s-ar putea meciul următor nici să mai fie titular, ca să o ții minte pe asta. Ai văzut ce a declarat după meci? I-a pus o talpă lui Gigi Becali, de i-au sărit mătăniile lui de la Palat.

A zis ‘bine că am dat gol că altfel mă schimba după 45 de minute. Asta e soarta mea, dacă nu dau gol eu sunt schimbat după 45 de minute’”, au fost dezvăluirile lui Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Leo Strizu, convins că absența lui Edjouma din echipa de start a FCSB-ului ar fi o mare greșeală făcută de Gigi Becali: „O pierdere pentru echipă”

Deși a precizat că Gigi Becali este un om cu care se poate discuta, Leo Strizu crede că înlăturarea lui Malcom Edjouma din echipa de start a FCSB-ului ar fi o mare greșeală. Totodată, fostul antrenor al roș-albaștrilor consideră că strategia aplicată de finanțator la club poate să scadă randamentul fotbaliștilor.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

„Nu știu dacă am dat un impuls prin ceea ce am făcut. Niciodată nu o să mă auzi pe mine să vorbesc despre Gigi, despre echipă, despre oricine vrei tu din cadrul clubului în afară de o persoană. Eu îl știu pe Gigi și Gigi poate în primă fază are o poziție negativă, dar cu Gigi poți să discuți.

Dacă cu Gigi poți să discuți, indiferent cine este din echipă, din staff, să știi că Gigi este un tip foarte inteligent. (n.r. îl va enerva pe Edjouma?) Eu cred că ar fi o mare greșeală ca Edjouma să nu fie titular. Ar fi o pierdere pentru echipă. Sunt convins că Gigi are înțelepciunea pe care să o folosească și să aleagă cei mai buni jucători pentru acest play-off.

„Dacă îl duci într-un mediu asuprit nu o să aibă randament”

„Dacă nu dai voie jucătorului și îi iei din personalitate, îi iei din tupeu și nu vrei să ai un fotbalist care poate să se exprime cu dezinvoltură. Dacă îi iei din personalitate, dacă îl duci într-un mediu în care este asuprit nu o să aibă randamentul necesar.

Fotbalistul este delicat, este o ființă căruia trebuie să-i dai personalitatea de care are nevoie. Fiind jucător la echipele naționale, fiind unul dintre cei mai buni jucători din țară.

Dacă începe să vorbească asta nu înseamnă că face rău cuiva. Jucătorul dacă vorbește clar, concret și spune adevărul trebuie să iei și partea asta a lucrurilor”, au fost declarațiile lui Leo Strizu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Vivi Răchită îl laudă pe Malcom Edjouma pentru replica dură aplicată lui Gigi Becali: „Declarațiile unui jucător cu personalitate”

Vivi Răchită este convins că declarațiile lui Malcom Edjouma, care a spus că este condamnat să marcheze pentru a nu fi schimbat după o repriză, nu vor rămâne fără urmări. Totodată, analistul FANATIK SUPERLIGA l-a lăudat pe mijlocașul francez pentru atitudine.

„Păi bine, leule. Când erai tu (n.r. Leo Strizu) acolo Edjouma era rezervă. De ce îl ținea rezervă dacă e așa de bun? Dacă este determinant de ce îl țineau rezervă? Au fost declarații de fotbalist, declarațiile unui jucător cu personalitate, dar va avea repercusiuni această declarație pentru că la Gigi Becali nu poți să miști în front. El are nevoie de slujitori care să facă ceea ce spune Becali.

Nu a spus că FCSB asta e? Cum îți permiți să spui că te schimbam dacă nu dădeai gol. Nu, tu stai acolo că îți dau banii, te plătesc să faci ce spun eu. Nu ai voie să ai personalitate și să spui ceea ce gândești. Este Edjouma, vine din fotbalul avansat. Românii sunt altfel, mai ușor că se supără nea Gigi. Edjouma are valoare, simte că are valoare”, a spus Vivi Răchită.

Fanatik SuperLiga, emisiunea care vă pune la dispoziție cele mai tari exclusivități din fotbalul românesc, poate fi urmărită în fiecare zi de luni până vineri, de la 10:30. Cu Horia Ivanovici, luni marți și vineri, și Ioana Cosma, miercuri și joi, ca prezentatori. Fanatik SuperLiga este LIVE pe site-ul FANATIK.RO, pe canalul de , pagina de , contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .