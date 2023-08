Val de reacții după anunțul că FCSB – CFR Cluj se joacă în Ghencea: “Așa e în orice loc civilizat”

Semnarea contractului a atras mai multe reacții. În direct la FANATIK SUPERLIGA, HORIA IVANOVICI a luat pulsul după acordul dintre cele două cluburi. Andrei Vochin și Bănel Nicoliță au analizat , după ce Cristi Balaj a anunțat că echipa sa,

Reacții după ce FCSB a anunțat revenirea în Ghencea: „Mi-e greu să laud normalitatea”

Andrei Vochin a reacționat cu privire la revenirea FCSB-ului în Ghencea, acolo unde juca ultima oară în 2015. Jurnalistul crede că decizia este una normala, dacă ținem cont de faptul că vorbim de un stadion construit din bani publici.

Acesta a venit și cu o idee, pentru a liniști tensiunea dintre suporteri: stadionul și-ar putea schimba numele la meciurile FCSB-ului și ale militarilor, așa cum se întâmplă la Milano, cu stadionul ce are două denumiri: Giusseppe Meazza și San Siro.

”Absolut normală. Mi-e greu să laud normalitatea. Așa trebuia să se întâmple în orice loc civizilat. Dacă la Roma, pe Olimpico, pot juca și Lazio și Roma, și alea chiar au tradiții, dacă la Milano pot juca Milan și Inter, dacă au o problemă cu stadionul, când joacă CSA Steaua pot să îi spună Stadionul Marius Lăcătuș, iar când joacă FCSB pot să îi spună Stadionul Mirel Rădoi, dacă au o problemă, cum e cu Meazza și San Siro, la Milano.

Nu e niciun fel de problemă să evolueze orice echipă acolo, mai ales două echipe care pleacă dintr-un trunchi comun, care și-au separat drumurile la un moment dar până la urmă ADN-ul e aproximativ același”, a spus Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA.

Bănel Nicoliță merge cu fetele sale în Ghencea: ”Le voi arăta und ei-am dat gol lui Galatasaray”

Bănel Nicoliță s-a declarat foarte fericit că FCSB revine în Ghencea. Fostul fotbalist al roș-albaștrilor spune că s-a făcut dreptate și că FCSB merita să joace în ”templul fotbalului românesc”.

Fostul fotbalist a anunțat că va veni cu fetele sale la stadion pentru a le arăta terenul pe care i-a dat gol lui Galatasaray în 2008, când a dus echipa în grupele UEFA Champions League.

”Mă bucur că în final s-a făcut dreptate, meritam să jucăm în Ghencea. Vă dați seama ce bucurie imensă va fi pentru suporterii steliști adevărați care vor fi la meciul cu CFR. Suntem nerăbdători să ajungem acolo și să susținem echipa așa cum am făcut mereu.

Eu, ca jucător, cât am jucat pentru Steaua(n.r. FCSB), mi-am dat viața și sunt sigur că suporterii fac asta până în momentul de față. Abia așteptăm să jucăm cu 30.000 de oameni în spate. Acolo e casa noastră și e clar că merităm să jucăm acolo. E făcut din bani publici. Merg la meci, îmi iau fetele și o să le spun că pe acest teren tatăl lor i-a dat gol lui Galatasaray și a calificat echipa în Champions League. Acolo am trăit cele mai frumoase bucurii, acolo e acasă, acolo am jucat. Mi-am dorit și mereu am sperat că într-o zi vom reveni la noi acasă”, a spus Bănel Nicoliță, într-un dialog cu HORIA IVANOVICI.

