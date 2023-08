Incredibil! Motivul pentru care FCSB – CFR Cluj a fost la un pas să nu se joace în Ghencea

Cel care a deschis subiectul, în direct la FANATIK SUPERLIGA, a fost Horia Ivanovici. ”În timpul emisiunii, vreau să o clarific, am auzit un zvon că s-ar putea să contestați dreptul FCSB-ului de a juca în Ghencea pentru că nu au depus hârtia la timp, în termenul de 10 zile la Ligă și s-ar putea să cereți 3-0 pentru CFR și să le contestați dreptul, pentru că nu s-au încadrat în termenul legal”, a punctat Ivanovici.

Motivul incredibil pentru care FCSB – CFR Cluj a fost la un pas să nu se joace în Ghencea

Cristian Balaj a lăsat să se înțeleagă că celor de la FCSB, însă fair play-ul este mai important decât orice. Asta, pentru că fotbalul se joacă pentru suporteri și nicio echipă nu ar trebui să joace meciurile de fotbal în culise, ci doar pe teren. În concluzie, clujenii nu au avut nici cea mai mică intenție să încurce FCSB-ul.

”Nu este adevărat, dar există o parte a adevărului. Conform regulamentului, în termen de 10 zile, echipa organizatoare trebuie să prezinte în situația în care joacă pe un nou teren, schimbă terenul, în platformă fiind Arena Națională, atunci când decizi să joci pe un nou teren trebuie ca în minim 10 zile să prezinți organizatorului, conform regulamentului, toate documentele care atestă că ți se permite să evoluezi pe acea arenă.

, în situația în care suntem noi acum omologarea, pentru că terenul nu e omologat pentru Liga 1, am înțeles că astăzi se face omologarea. Ne-am sesizat din mass-media, am văzut că acest lucru clar nu s-a întâmplat, pentru a veni în sprijinul celor de la FCSB, în sprijinul LPF-ului, am trimis o adresă din proprie inițiativă prin care ne-am sesizat că acest termen nu este respectat, normal nu e voie să fie programat meciul conform regulamentului, dar noi CFR Cluj suntem de acord dacă se obțin aceste aprobări, chiar dacă nu e respectat termenul, să jucăm pe Ghencea. Fotbalul trebuie să se joace pentru spectatori.

Împreună cu domnul Varga, discuția a durat 10 secunde, nu s-a pus problema să nu fim de acord, din contră, sprijinim clubul FCSB în această inițiativă de a juca la Ghencea, chiar dacă regulamentul prevede acest termen de 10 zile în care trebuie să depui autorizațiile, contractele, a fost încălcat acest termen, suntem de acord cu programarea meciului în Ghencea. Fotbalul trebuie să se joace cu spectatori în tribune”, a explicat Balaj.

În discuție a intervenit, sceptic, analistul Dănuț Lupu. ”Poate își aduc aminte înainte de meci să facă contestație”, a transmis Lupu, moment în care Cristian Balaj a replicat: ”Dacă ne-am dat acordul, nu se mai poate. Regulamentul spune că nu se mai programa meciul”. Horia Ivanovici a remarcat cum CFR Cluj ar fi avut soarta partidei în mână, pentru că s-ar fi ajuns chiar ca FCSB să piardă cu 0-3 la ”masa verde”.

”Dacă voi ați fi vrut să faceți probleme meciul nu se juca. Deci nu le faceți mizerii? Dacă voi nu voiați nu se juca? Conform regulamentului. Să nu plângeți de prea mult fair-play. O să vă iubească CSA-ul, că sunteți așa băieți drăguți”, a completat Ivanovici. ”Da, dar nu s-a pus problema. Discuția a durat maxim 10 secunde, pentru a veni în sprijinul FCSB și LPF. Am înțeles că e o formalitate, astăzi (n.r. omologarea stadionului). Fair play-ul trebuie să domine în fotbal, trebuie jucat cu mulți spectatori. Noi ne ocupăm de fotbal, nu te intrigi”, a concluzionat Cristian Balaj.

Concluzia a tras-o tot Horia Ivanovici, alături de invitații săi: ”Ar fi culmea să apară ceva pe omologare, pe VAR. Cresc speranțele celor de la CSA, a, o portiță acolo la FANATIK la ăla, la nenorocitu ăla, la grasul ăla. O portiță, nenorociții ăștia de la CFR de ce nu i-au contestat? Ar fi fost circ să-i conteste CFR-ul și să nu se joace nici acuma. Era circul circului”.

