Val de reacții la declarația lui Florinel Coman după FCSB – Rapid 2-2: “Poate îl consideră pe Gigi Becali drept Gică Hagi al antrenorilor”

FCSB a remizat cu Rapid, . Roş-albaştrii păstrează 13 puncte avans şi pot deveni campioni după meciul cu Sepsi, însă depind şi de rezultatele Universităţii Craiova.

Val de reacții la declarația lui Florinel Coman după FCSB – Rapid 2-2: “De ce să te intereseze ce spune antrenorul altei echipe?”

După meci, , spunând că îl interesează părerea unui singur om despre el, Gică Hagi, când a fost întrebat de reacţiile oamenilor de fotbal pe tema transferului în Qatar.

Dănuţ Lupu a declarat la FANATIK SUPERLIGA că această decizie a lui Florinel Coman arată că îl interesează mai mult banii decât fotbalul, oferind un exemplu personal când s-a întors de la Brescia la Rapid pe un salariu infim doar pentru a putea evolua:

“De ce să te intereseze ce spune antrenorul altei echipe? De câte ori vorbeşte pe săptămână cu Gică Hagi? Dacă stăm să ne gândim aşa, nu prea face declaraţii despre el. Când spui că te interesează părerea cuiva, înseamnă că vorbeşti cu el.

Nu văd o indirectă la Becali. Aici greşeşete, trebuia să spună că îl interesează ce spune antrenorul său. După etapa trecută, dimineaţa pe la 6, a apărut într-o poză cu antrenorul său.

“Poate că îl consideră pe Gigi Becali drept Gică Hagi al antrenorilor. De ce nu v-aţi gândit la chestia asta?”

Orice jucător ar trebui să spună că îi pasă de ce spune antrenorul lui. Cu ce mă încălzeşte că mă laudă alt antrenor. Când mă antrena nea Mircea Lucescu, cum era să îl laud pe Cornel Dinu?

Poate că îl consideră pe Gigi Becali drept Gică Hagi al antrenorilor. De ce nu v-aţi gândit la chestia asta? Transferul în Qatar trebuie să ne dea de gândit tuturor.

În ziua de azi îi interesează banii şi nicidecum fotbalul. El spune că are o familie, un copil de crescut. Fotbalul l-a făcut doar să câştige nişte bani. Poate de aia n-avem fotbal în România.

“Aveam la Brescia 800.000 de dolari pe an. Şi am venit la Rapid la 30.000 pe an. Am vrut să joc”

Jucătorii se gândesc cum să facă bani, nu cum joacă fotbal. Pe mine mă interesa să joc fotbal. Dacă nu am jucat la o echipă timp de două etape, am plecat. Atâta timp cât un antrenor nu m-a vrut, plecam.

Să vă dau un exemplu: aveam la Brescia 800.000 de dolari pe an. Şi am venit la Rapid la 30.000 pe an. Am vrut să joc, nu mă interesa să stau pe bancă. Am luat acei bani timp de un an în Italia.

Puteau să fie şi 10 milioane. Voiam să prind echipa naţională, voiam să joc, nu să stau pe bancă. Am venit înapoi la Rapid”, a spus Dănuţ Lupu la FANATIK SUPERLIGA.