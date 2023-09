Valentin Țicu, acuzații grave după CFR Cluj – Petrolul 1-0: „A câștigat FCSB ieri și trebuia și CFR să câștige astăzi”

Istvan Kovacs a fost criticat aspru la finalul meciului „Centralul” din Carei a fost acuzat grav de ploieșteni, care .

Istvan Kovacs, inamicul numărul 1 al Petrolului: „Nu ai cum să nu dai penalty acolo”

În minutul 48 al duelului din Gruia, după un corner executat de oaspeți, Ajeti a avut o intervenție cu talpa extrem de dură asupra lui Gomes, chiar în careul ardelenilor. Istvan Kovacs a lăsat jocul să continue, iar colegii din camera VAR, Horia Mladinovici și Ovidiu Robu, nu au intervenit pentru a-l chema pe „central” la monitorul VAR.

Decizia lui Kovacs de a nu acorda penalty pentru prajoveni l-a scos din minți pe „căpitanul” Valentin Țicu. „Cred că tot meciul am jucat de la egal la egal. În seara asta nu am simțit că a fost mai presus decât noi. Ne pare rău că am pierdut, asta a fost.

Din câte am înțeles, am avut un penalty clar. Nu înțeleg ce se întâmplă, avem VAR. Noi nu avem VAR, avem niște reluări pentru că dacă aveam VAR era penalty. Am văzut și eu în vestiar faza, îl calcă clar, dar dacă domnul arbitru așa a considerat… A câștigat FCSB ieri și trebuia și CFR să câștige astăzi.

Nu-mi place să vorbesc de arbitraj, nu vreau să fiu dur, dar nu ai cum să nu dai penalty acolo”, a declarat Valentin Țicu, după CFR Cluj – Petrolul 1-0.



„Trebuie să fim mai maturi”

Ca urmare a acestui eșec, Petrolul Ploiești a rămas pe locul 5 în SuperLiga, cu 13 puncte. „Lupii galbeni” tremură însă pentru poziția de play-off.

„Suntem în grafic, dar știți foarte bine că e o diferență mică de puncte. Se joacă, trebuie să menținem ritmul pentru că în două etape putem să fim acolo jos.

Obiectivul nostru este să terminăm mai bine decât anul trecut. Cred că putem îndeplini acest lucru dacă vom fi mai maturi”, a adăugat fundașul stânga.

Pentru Petrolul urmează acum un duel tare în lupta la play-off. Ploieștenii primesc vizita lui Hermmanstadt (locul 7), care are doar un punct mai puțin, duminică, 24 septembrie, de la ora 18:15.