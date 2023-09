CFR Cluj – Petrolul live stream ora 21:30 în etapa 9 din SuperLiga. Epilogul rundei

Meciul CFR Cluj – Petrolul are loc luni, 18 septembrie, cu începere de la ora 21:30, în cadrul etapei a 9-a din SuperLiga, fiind partida care pune capăt acestei runde. Se întâlnesc două echipe bune pe atac, dar cu anumite probleme defensive încă nerezolvate. Ardelenii ocupă locul secund, la două lungimi de liderul FCSB, cu victorii pe linie în ultimele trei partide iar prahovenii sunt pe poziția a cincea, la cinci puncte de lider, dar neînvinși de cinci etape.

Unde se joacă meciul CFR Cluj – Petrolul

Întâlnirea CFR Cluj – Petrolul se dispută luni, 18 septembrie, de la ora 21:30, pe stadionul dr. Constantin Rădulescu din cartierul Gruia al Clujului, în etapa a 9-a din SuperLiga. Se spune despre CFR că ar fi echipa preferată a locuitorilor de etnie maghiară din oraș, mai ales după ce câțiva ani a fost susținută financiar de către omul de afaceri Arpad Paszkany și nu este chiar neadevărat, pentru că în acea zonă a Clujului locuiesc mulți unguri.

CFR – Petrolul este o partidă care promite clar spectacol de bună calitate, pentru că vorbim despre două echipe cu un bun potențial ofensiv și, în mod normal ar trebui să stârnească interesul suporterilor locali. Undeva în jur de 7ooo de spectatori ar fi o cifră bună în opinia organizatorilor la aceștia urmând a se adăuga cam pânâ în o sută de oameni și din rândul

Cine transmite la TV partida CFR Cluj – Petrolul

Partida CFR Cluj – Petrolul se joacă luni, 18 septembrie, de la ora 21:30, pe stadionul dr. Constantin Rădulescu din orașul de pe Someș, în etapa a 9-a din SuperLiga și va putea fi urmărită în direct pe posturile care difuzează SuperLiga: Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE STREAM.

La Cluj ultimele patru zile ale săptămânei anterioare s-au caracterizat prin cer noros, grad ridicat de instabilitate și, prin urmare, destule ploi căzute în mai multe rânduri pe parcursul zilelor. Temperaturile nu au depășit 24 de grade. Începând de luni, 18 septembrie, revine vremea frumoasă, cu cerul senin și cu o maximă a zilei care urcă la prânz până la 27 de grade, dar scade seara, la ora partidei, până la 21-22 de grade. O ciudată delegare a brigăzii de arbitri, pentru că Istvan Kovacs este din Carei dar stă și are apartamente în orașul de pe Someș!

Ce jucători lipsesc din confruntarea CFR Cluj – Petrolul

Antrenorul Andrea Mandorlini nu îl are la dispoziție pe termen lung pe fundașul dreapta Cristi Manea, accidentat la acțiunile echipei naționale în preliminariile EURO 2024. O oportunitate pentru veteranul Ciprian Deac, el însuși revenit după luni bune de absență tot pe motiv de accidentare, dar care nu își recâștigase locul de titular, antrenorul italian preferând-l în acea linie de cinci mijlocași pe Cristi Manea pe banda dreaptă.

La Petrolul, care a aniversat recent 26 ani de la căsătoria cu Oana, femeia puternică din spatele antrenorului prahoven, are și el posibilitatea de a alege cel mai bun unsprezece pentru că nu sunt absențe. Va fi un meci special pentru principalul acționar al Petrolului, Marian Copilu, ani de zile un factor cheie la CFR Cluj.

Cote la pariuri la jocul CFR Cluj – Petrolul

Deși gruparea prahoveană are o serie de meciuri fără înfrângere casele de pariuri îi cam consideră victime sigure în Gruia pe lupii galbeni, lucru demonstrat de discrepanța cotelor acordate. CFR Cluj a primit cota 1,45 la victorie iar Petrolul are un uriaș 7,40 dacă va reuși să producă surpriza. Șansă dublă X2 are și ea o cotă extraordinară, nu mai puțin de 2,75 iar un gol al găzarilor ajunge la cota de 1,90.

Din 2010 până în prezent cele două echipe s-au întâlnit numai de șapte ori în prima divizie, vina principală fiind a oaspeților, care au lipsit din 2015 până în 2021 din primul eșalon. Chiar și așa din cele șapte meciuri Petrolul a reușit nu mai puțin de patru egaluri, ultimul în sezonul anterior, cedând de două ori și câștigând o singură dată, cu 1-0, în 2015.