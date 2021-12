Sărbătoare mare în familia lui Cristi Borcea. Valentina Pelinel a împlinit 41 de ani.

Fostul model a postat un mesaj emoționant în care a povestit ce a însemnat pentru ea anul 2021.

Aceasta spune că a fost o perioadă destul de dificilă. Afacerile au fost afectate de pandemie. În plus, a avut și unele probleme de sănătate.

Valentina Pelinel a împlinit 41 de ani. Ce mesaj a postat soția lui Cristi Borcea

În ziua în care a împlinit 41 de ani, Valentina Pelinel și-a surprins fanii cu un mesaj emoționant. Soția lui Cristi Borcea a analizat evenimentele pe care le-a trăit în acest an. Blondina a recunoscut că a fost o perioadă plină de provocări. În plan profesional, pandemia a afectat-o și pe ea. În plus, a avut și unele probleme de sănătate. , iar acum se recuperează.

Soția lui Cristi Borcea a mai scris că este recunoscătoare pentru tot ce i-a oferit viața. . Postarea a fost însoțită de o fotografie în care aceasta apare alături de omul de afaceri.

“2021 a fost un an plin de provocări pentru mine, un an în care am ieșit din zona de confort mai des ca oricând. Cu suișuri și coborâșuri, ca totul în viață.

Iar la finalul acestui an, în ziua în care împlinesc 41 de ani, înțeleg și simt cu adevărat ce înseamnă să fii recunoscător. Pentru viața mea, pentru sănătatea mea, pentru familia și prietenii mei, pentru fiecare dimineață în care avem o noua șansă.

O șansă să facem lucrurile bine, corect, înțelept, dar și cu mult entuziasm. Pentru că timpul nu curge decât într-o singură direcție, iar viața este făcută pentru a fi trăită mai mult și gândită mai puțin.

Vă doresc tuturor o zi plina de iubire și recunoștință”, este mesajul postat de Valentina Pelinel pe rețelele de socializare.

Fanii au reacționat imediat și i-au trimis zeci de mesaje.

“La mulți ani sănătoși, fericiți și împliniți alături de cei dragi”

“Total de acord cu mesajul tău și eu vă doresc sărbători fericite alături de cei dragi!!!”

“La Mulți Mulți Ani frumoși Valentina!! Să fii fericită, să ai parte de mii de momente speciale oferite ce adorabilii voștri copii zi de zi, să ai maxime realizări pe toate planurile!! Te îmbrățișez cu drag”, sunt câteva dintre mesaje.