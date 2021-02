Valeriu Iftime, înainte de FC Botoșani – FCSB: „Dacă vom câștiga, cei fără minte vor spune că dăm punctele în play-off”. Exclusiv

Valeriu Iftime a reușit să creeze la Botoșani o echipă de cupe europene în ultimii ani. Clubul se autosusține grație vânzărilor de jucători și, cu toate acestea, este aproape de o nouă calificare în play-off. Gigi Becali este unul dintre cei mai fideli cumpărători, iar ultima tranzacție între Iftime și patronul FCSB a avut loc în această iarnă, Denis Haruț făcând pasul la FCSB.

În Casa Pariurilor Liga 1, prietenii Valeriu Iftime și Gigi Becali vor fi din nou față în față. În ultimii ani au existat multe zvonuri despre o eventuală înțelegere între cei doi patroni în meciurile directe, însă ambii au negat vehement. De altfel, nici statistica nu susține o astfel de teorie, FCSB reușind să se impună în doar două dintre ultimele cinci meciuri directe.

Valeriu Iftime, interviu înainte FC Botoșani – FCSB: „Nu are nicio legătură faptul că am exportat la FCSB. Ambiția de a-i bate este dintotdeauna”

Înaintea meciului de duminică, Valeriu Iftime a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre relația pe care o are cu Gigi Becali, despre acuzele de blat în meciurile directe, susținând că ele vor apărea din nou.

Cum vedeți acest meci cu FCSB? Sunteți într-o formă mai bună decât în meciul tur…

– Este greu de spus. Eu așa aș vrea să fie. Să fim mai atenți și mai în formă ca în tur. Am primit trei goluri din cauza apărării. O greșeală poate întoarce tot meciul. Mă rog ca toate lucrurile să fie echilibrate și ca băieții de la Botoșani să înțeleagă asta. Putem câștiga și în ultima secundă.

Sunt mai importante meciurile cu FCSB pentru dumneavoastră decât altele?

– Sunt mai importante pentru că joci cu o echipă titrată. Noi vrem să dăm totul în astfel de meciuri. Nu are nicio legătură faptul că am exportat la FCSB. Ambiția de a-i bate este dintotdeauna. Au fost meciuri în care ne-am comportat lamentabil și în care am fost acuzați că lăsăm meciul, alteori am jucat bine. Anul trecut am fost bine. I-am bătut, am făcut egal în play-off. Da, cu echipele importante este mai mare motivația. Un meci cu FCSB este unul de palmares.

“Mulți mi-au spus că dacă batem înseamnă că ne lasă FCSB, dar deja m-am obișnuit cu vorbele astea”

Vă deranjează că în momentele în care Botoșaniul joacă împotriva FCSB există oameni care vă suspectează de blat?

– Da. Nu poate să nu te deranjeze prostioarele astea. Pe de altă parte, sunt deja obișnuit. Mulți mi-au spus că dacă batem înseamnă că ne lasă FCSB, dar deja m-am obișnuit cu vorbele astea. Eu vreau să ne facem noi jocul nostru. Este mult prea mult spus și e exclus să faci meciuri de prietenie cu FCSB. Ar fi rușinos.

Dacă bateți duminică, probabil o să apară voci care să spună că FCSB și-a asigurat cele 6 puncte din play-off cu echipa dumneavoastră, nu?

– Așa se va spune, că le dăm puncte în play-off. Dar o vor spune cei fără minte. Eu sper să demonstrăm în timp că suntem o echipă foarte serioasă, să facem un meci bun duminică. Apoi se pot lua și puncte în play-off, pentru că nu vreau să ajung acolo să mă aflu în treabă.

Valeriu Iftime: „Relația fotbalistică a mea cu Gigi Becali este de respect și uneori chiar de prietenie”

Ce relație aveți cu Gigi Becali?

– Eu cu domnul Becali m-am văzut o dată în viața mea. În aeroport. În rest, am vorbit la telefon cu dumnealui referitor la transferuri și trebuie să recunosc că m-am înțeles. Nu pot să spun că suntem prieteni, dar este o relație de respect. Am alte păreri referitor la unele declarații sau ieșiri de-ale dumnealui, dar asta e altceva. Dar, relația fotbalistică a mea cu Gigi Becali este de respect și uneori chiar de prietenie.

Cum ați reușit să vindeți la toți granzii din Liga 1: CFR Cluj, FCSB și U Craiova?

– Este marele nostru merit că reușim să ținem clubul vânzând fotbaliști. Nu sunt alte cluburi din România care să plătească pentru jucători în afară de cele trei. Altele nu sunt. Piața noastră nu este atât de ofertantă. Nu putem fi acuzați că dăm doar la FCSB. Pentru că am dat oriunde am avut ofertă bună. Și am dat și afară, știți bine.

Pronostic pentru meciul cu FCSB?

– 1 solist. (râde)