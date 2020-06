Valeriu Iftime, resemnat după înfrângerea cu CFR: “N-ai cum să-i baţi! Clujul o să bată pe toată lumea”

FC Botoşani a pierdut cu 0-2 meciul împotriva lui CFR Cluj. Deac a marcat două goluri în primele 12 minute şi de acolo, totul a fost o plimbare în parc pentru campioana României.

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a fost resemnat după înfrângerea cu CFR Cluj şi consideră că echipa lui Dan Petrescu va câştiga la pas titlul şi în acest sezon:

“E complicat. Eu vă garantez că primul antrenament a fost miercuri. A fost foarte complicat. Am avut două antrenamente. Când îţi dă un gol CFR Cluj e ca şi cum dai mingea Barcelonei. Când începi cu 0-1 n-ai ce face.

Valeriu Iftime, resemnat după meciul cu CFR: “N-ai cum să-i baţi!”

CFR Cluj este mai bună decât noi, mai ales în condiţiile astea. Nu m-am temut că nu putem juca meciul. La 14:00 a fost un cataclism, a plouat foarte tare. Nu se juca decât dacă ploua de dimineaţa până seara.

Sistemul de drenaj a funcţionat foarte bine. A fost eliberată apa. Eu am fost la 16:30 acolo şi eram sigur că se joacă. Mă gândeam că suntem blestemaţi. Noi am avut probleme şi cu COVID-19. La 0-1 mă gândeam cu ce am greşit, dacă sunt blestemat.

“Hai să vedem meciul la Craiova. Este greu şi acolo. Nu am jucat niciun meci de pregătire”

Zidul a stat foarte prost la golul doi. A fost o pasă la mişto, i-a dat mingea în mână. A fost un tip de emoţie. Am jucat foarte prost. Sunt greşeli mari. De cascadorii râsului, mai ales că era să scape portarul mingea în poartă.

Hai să vedem meciul la Craiova. Este greu şi acolo. Nu am jucat niciun meci de pregătire. Miercuri am plecat la Craiova, după care ne-au închis ăştia. Am venit acasă. Şi ei sunt zăpăciţi. O să ne revenim.

“Ne antrenăm la Bucureşti, la Mogoşoaia. Poate că este mai bine aşa”

Dar este foarte greu să scoţi puncte cu CFR Cluj la primul meci şi neantrenaţi. Este o logică în spusele lui Dan Petrescu. Normal că suntem obosiţi. O să jucăm la Craiova fără să ne antrenăm deloc. Nu avem altfel decât să plecăm duminică.

Ne antrenăm la Bucureşti, la Mogoşoaia. Poate că este mai bine aşa. Ne organizăm acolo, poate ne mai şi odihnim. De la Craiova mergem la Bucureşti şi după acolo la Mediaş. Clujul o să îi bată pe toţi.

Eu trebuie să obţin puncte cu Astra şi Gaz Metan. Nu mă tem nici de Craiova şi nici de FCSB. Cu CFR Cluj nu ai ce să le faci. Nici Sevilla nu s-a putut deschide cu ei”, a spus Valeriu Iftime la Digisport.

