Valeriu Iftime și-a găsit jucătorul de 1 milion de euro după FC Botoșani – FC U Craiova 4-1: “Talismanul nostru”

de formația patronată de Adrian Mititelu. După acest succes, trupa lui Bogdan Andone a părăsit ultimul loc al clasamentului și a urcat până 14, poziție care duce la baraj.

Variu Iftime, extaziat de victoria din FC Botoșani – FC U Craiova 4-1

La finalul partidei FC Botoșani – FC U Craiova 4-1, din etapa a 4-a a play-out-ului din SuperLiga, patronul Valeriu Iftime a vorbit despre posibilitatea ca echipa sa să se salveze de la retrogradare.

”După prima repriză puteam să spun că suntem în liga a doua garantat. După repriza a doua, după jocul nostru și cu cele patru goluri marcate… Speram de multă vreme! Echipa joacă fotbal. Dar și o temere extraordinară.

Am jucat frumos în repriza a doua. Suntem în jocul acela cu patru echipe în evitarea retrogradării. E pentru prima dată când nu mai sunt pe ultimul loc. Avem meciuri grele. Încărcătura e foarte mare. Emoțională.

E foarte bine că avem jocul ăsta. Revenim de la 0-1 și câștigăm acasă. Ne dă încredere pentru următoarele meciuri. Dacă învingem pe Dinamo și Voluntari și mai facem o victorie în deplasare, poate ne salvăm”, a declarat Iftime, pentru .

Iftime, cuvinte de laudă pentru Mailat

Întrebat dacă situația formației FC Botoșani ar fi fost alta în acest moment dacă Sebastian Mailat nu ar fi fost accidentat o perioadă importantă, Iftime e de părere că jucătorul de 26 de ani este talismanul echipei.

”Dacă Mailat nu era accidentat luam un milion de euro pe el și alta era soarta echipei! Bineînțeles. Dacă revenea mai repede… E talismanul nostru. Dă o pasă excepțională, un gol frumos. Echipa e bună. Golul din foarfecă…

Am dat goluri frumoase, am fost eficienți. Am câțiva jucători chiar buni, buni. Iar Mailat dacă își învinge frica asta și poate juca un meci întreg este o valoare și un câștig enorm”, a spus Valeriu Iftime.

De partea cealaltă, oltenii au făcut după înfrângerea suferită la Botoșani. Antrenorul Eugen Trică a avut un acces de furie și a dat de pământ cu brigada de arbitri, condusă de Iulian Călin.