Valul de căldură face ravagii în Europa. Record istoric în Marea Britanie. Mai multe state raportează incendii

Europa este lovită în această perioadă de un al doilea val de căldură. Acesta este unul mult mai intens și provoacă și victime omenești.

În ultimele zile, Europa de Vest se confruntă cu temperaturi record. Cele mai afectate state sunt Spania, Franța și Marea Britanie, însă canicula se extinde treptat către nord și est.

În statele amintite au fost emise . În Peninsula Iberică s-au raportat, luni, temperaturi de 43 de grade Celsius.

Luni, aproape toată Franța a fost sub alertă cod roșu de caniculă. În mai multe orașe, recordurile de temperatură au fost doborâte.

S-au raportat 39,5 grade la Saint-Brieuc, 42 la Nantes și 42,6 la Biscarosse, potrivit Meteo France.

Marți, în Marea Britanie s-a înregistrat o temperatură record în istoria statului: peste 40 de grade Celsius, informează .

Potrivit serviciului meteorologic al Regatului Unit, recordul provizoriu, care nu a fost confirmat încă, a fost înregistrat la ora 12:50 PM (11:50 GMT) la Aeroportul Heathrow din Londra. Recordul precedent, de 38,7 grade Celsius, fusese înregistrat în 2019.

Meteorologii se așteaptă ca temperaturile de marți să crească și mai mult. Maximele pot ajunge și la 42 de grade Celsius în jurul prânzului.

Din cauza căldurii, cel puțin 5 persoane au murit în Marea Britanie în ultimele zile. Serviciile de urgență se confruntă cu o creștere imensă a numărului de apeluri.

Organizația Meteorologică Mondială a avertizat că Regatul Unit și alte țări afectate de căldură ar trebui să se aștepte la un număr ridicat de decese în rândul persoanelor în vârstă și vulnerabile.

Several houses have been severely damaged after fires broke out in a village on the outskirts of East London.

London Fire Brigade has sent 15 fire engines and around 100 firefighters to Wennington to tackle the blazes.

