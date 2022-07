Meteorologii anunțau ”Apocalipsa meteo” în 2050. Aceasta a venit cu 28 de ani mai devreme: ”În România așteptăm 41 de grade”

a prezentat studiul realizat în 2020 de un grup e meteorologi britanici, care prognozau că în 2050 vor fi temperaturi care vor topi Marea Britanie și Europa.

Au avut dreptate cu temperaturile, însă au greșit doar data: aceasta a venit cu 28 de ani mai devreme. Experții meteorologi de la Institutul Național de Meterologie din Marea Britanie își propuneau în 2020 să realizeze un ”scenariu climatic” pe termen foarte lung, valabil pentru anul 2050.

Așadar, pe baza modelelor matematice, meteorologii au estimat temperaturile din Regatul Unit în 23 iulie 2050. Cu toate acestea, cifrele prezentate de ei în 2020 se adeveresc cu 28 de ani mai devreme.

Cercetătorul Simon Lee, angajat al Columbia University din New York, a fost șocat să compare aceste scenarii.

In 2020, the produced a hypothetical weather forecast for 23 July 2050 based on UK climate projections.

Today, the forecast for Tuesday is shockingly almost identical for large parts of the country.

