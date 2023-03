Vasile Ceterașu, probleme după ce a devenit tată de gemeni: ”Zici că sunt doi şoricei”! Complicații uriașe la naștere

Vasilică Ceteraşu a devenit pentru a treia oară tătic . Artistul povesteşte în exclusivitate pentru FANATIK cine a fost cel mai şocat din familie să afle că gemenele mult aşteptate sunt de fapt băieţi.

Vasile Ceterașu, șocat că are băieți. Fiica cea mare e geloasă, iar complicațiile sunt serioase

s-a văzut nevoit să-şi intre în rolul de tată mai repede de cât s-ar fi aşteptat. Iar nașterea a venit cu complicații serioase pentru că a trebuit să schimbe toate lucruşoarele roz de fetiţe, cu unele albastre. Nu de altceva, da rei așteptau fetițe, dar Dumnezeu le-a dpuruit doi băieței. Cu umor, artistul povestește că acum abia reuşeste să-şi tragă sufletul între montat pătuţuri, spălat lenjerii sau dat cu aspiratorul.

Cu toate acestea, se declară un bărbat împlinit şi fericit şi abia aşteaptă să-şi vadă familia reunită în casa cea nouă, în care s-au mutat recent. Și, ne-a dezvăluit el, în exclusivitate, spear că fetița lui cea mare va trece peste gelozie…

Ceteraşu îşi descrie soţia ca fiind o femeie puternică şi de neînduplecat atunci când cineva îi greşeşte cu ceva. Pe el însă, l-a iertat de câteva ori şi asta pentru că are metodele lui cu care niciodată nu dă greş.

a, ce schimbări a făcut deja pentru a-şi uşura viaţa cu trei copii şi dacă mai este sau nu un bărbat curtat, toate acestea le povesteşte Vasilică în exclusivitate pentru cititorii FANATIK.

Şoc total pentru Vasilică Ceteraşu în sala de naşteri. Aștepta fetiței, barza a adus băieței

Cum a fost când ţi-ai văzut băieţii pentru prima dată?

– Să ştii că m-am bucurat extraordinar, n-am ştiut ce se întâmplă cu mine, m-a luat total prin surprindere când am aflat că sunt băieţi, când m-a anunţat asistenta de la clinică că am doi feciori. Mi-am dorit ca măcar unul să fie băiat, dar când am aflat că sunt două fete, mi-am luat gândul şi am zis orice, dar să fie sănătoşi. Noi ştiam în proporţie de 80% că sunt fetiţe, chiar şi la ultima ecografie, doamna doctor ne-a spus acelaşi lucru.

Bineînţeles că ne-am pregătit, am cumpărat toate lucrurile pe roz, pătuţuri, lenjerii pentru pătuţ roz, păturici, body-uri, suzete…totul roz. Amalia şi-a făcut un bagaj, a spălat tot, le-a dezinfectat şi le-a pregătit să le ducă cu ea la clinică. Acum am fost să schimb tot, am cumpărat din nou toate lucrurile pe albastru, urmează să le bag la spălat, le pregătesc şi le duc pe acestea la clinică.

Cine a fost mai şocat când aţi aflat că sunt fetiţe, tu sau Amalia?

– Amalia a fost mai şocată. Eu m-aş fi bucurat la fel şi dacă erau fetiţe şi dacă erau băieţi. Amalia în schimb şi-a dorit mult măcar un băiat şi uite ca i-a dat Dumnezeu doi, nu unul.

Soția Ceterașului năștea, artistul era la mall, cu fiica cea mare

Ştiu că Amalia avea operaţia de cezariană programată, dar a născut mai devreme. Cum s-a întâmplat?

– Da, ea era programată pe 15 martie, noi eram la Cluj deja ca să fim mai aproape de clinică. A chemat-o doamna doctor la clinică pentru un control, când a ajuns m-a sunat să-mi spună că a ajuns cu bine şi că urmează să facă o ecografie.

Am luat-o pe Selena, pe fiica noastră şi am plecat şi noi spre clinică, însă când am ajuns, deja m-au anunţat că intră în operaţie. Am dus-o pe Selena la un spaţiu de joacă dintr-un mall, am lasăt-o acolo, iar eu m-am întors să o văd pe Amalia care deja născuse între timp. Am intrat pe salon, am văzut bebeluşii, ea plângea foarte tare de emoţii. Acum este bine, mai trebuie să stea 3-4 zile în spital.

Fetița, geloasă din cale afară pe frățiorii ei: ”Nu sunt frumoși”

Fetiţa voastră cum a reacţionat când şi-a văzut frăţiorii?

– Ce am păţit cu ea (n. red. râde )…Pe Amalia au dus-o la terapie intensivă după operaţie, iar eu m-am îmtors la spaţiul de joacă să o iau pe Selena şi să o aduc la clinică ca să-şi cunoască frăţiorii. Îi tot spuneam pe drum că sunt mici, că sunt foarte frumoşi, iar când i-a văzut s-a uitat la ei şi a zis „nu sunt frumoşi, zici că sunt doi şoricei, eu sunt frumoasă, eu sunt o prinţesă”, a început deja cu gelozii.

Dar aveaţi nume de fete pregătite? Le puteţi transforma în nume de băieţi?

– Aveam numele pregătite da, dar una era Carla şi cealaltă Corina, nu mai avem ce face cu ele, avem un grup cu familia şi acolo ne consultăm, nu ştiu exact ce nume le vom pune, o las pe Amalia să aleagă, la prima fetiţă am ales eu, acum e rândul ei.

Vasilică Ceteraşu, despre rolul de tătic. Cine îi va ajuta cu creşterea gemenilor

Dar ce fel de tătic eşti tu, schimbi scutece, o să te trezeşti noaptea când plânge?

– Crede-mă că încă nu ştiu cum o să fiu, de când a născut Amalia cred că am dormit doar vreo trei ore, am fost numai pe drumuri, chiar acum merg să schimb lenjeriile de pe pătuţuri şi să le pun pe cele albastre. Îi pregătesc soţiei alt bagaj cu care să scoată copiii din spital, trebuie să bag toate lucrurile la spălat, la uscat. Noi acum recent ne-am mutat într-o casă nouă la Baia Mare şi mai sunt chestii de terminat, mai am să dau cu aspiratorul şi să pun totul la punct.

Veţi avea şi ajutor?

– Da, vor fi şi bunicii şi am luat şi o bonă nepaleză, urmează să vină.

Dar ţi-ai dat seama cu cine seamănă gemenii, ştiu că făceai o glumă la un moment dat şi spuneai că tu erai de fapt plecat în America când ei ar fi fost concepuţi…

– Da (n.red. râde ), am făcut atunci o glumă după ce am fost o săptămână plecat singur la un prieten în America, o tachinam eu pe Amalia. Asistentele ziceau ca cel mai grăsuţ seamănă cu mine, iar cel mai slăbuţ cu Amalia pentru că un bebeluş are 2,400 kg şi celălalt 2,750 kg.

Ce schimbări a făcut pentru a-şi uşura viaţa cu trei copii

Cum aţi primit vestea că sunt doi dintr-o lovitură?

– A fost puţin şocant, nu ne aşteptam, dar cel mai rău a reacţionat fiica noastră, Selena, a început să plângă pentru că ea nu îşi mai dorea frăţiori. A trebuit să o consolăm cui păpuşi şi diverse cadouri.

Te-ai gândit ce schimbări vor fi de acum, cu trei copii, poate sunteţi nevoiţi să vă luaţi o maşină mai mare de exemplu…

– Da, am cumpărat deja o maşină mai mare, am schimbat-o pe cea veche, ne-am mutat şi într-o casă mai mare unde este mai mult spaţiu. De asemenea, nu ştiu, parcă am simţit ceva pentru că în primăvara anului trecut m-am apucat să fac două case şi ca să nu mai plătesc un proiect de două ori, am făcut pe acelaşi proiect două case identice şi uite că acum avem gemeni şi vor fi ale lor. Iniţial voiam să păstrez o casă, iar una să o vând, dar acum ce să mai vând dacă mi-a dat Dumnezeu doi băieţi.

Vasile Ceterașu, despre soția lui: ”Nu se lasă călcată în picioare”

Cum v-aţi cunoscut tu şi Amalia?

– Noi ne ştim de foarte mult timp, am umblat împreună şase ani până să ne căsătorim. Am cunoscut-o la o nuntă, În Cluj, pe urmă am păstrat legătura şi încet încet s-a înfiripat ceva. Pe vremea aceea ea avea maşină, iar eu nu aveam şi mi-o împrumuta pe a ei ca să fac diverse drumuri.

Cum o descrii tu pe Amalia ca soţie, dar şi ca mamă?

– Acum că am văzut prin ce a trecut, a făcut doi copii, în ultimele săptămâni am văzut cât i-a fost de greu, avea picioarele umflate, numai bebeluşii în burtă cântăreau peste cinci kilograme. Este o femeie puternică, echilibrată, ştie ce vrea, dacă şi-a dorit băieţi i-a dat Dumnezeu doi băieţi. Nu se lasă călcată în picioare pentru că am mai avut şi noi dezamăgiri cu lumea din jurul nostru. Pe ea, dacă ai jignit-o sau i-ai făcut un rău intenţionat, nu iartă.

Cum îşi împacă Vasilică Ceteraşu soţia: „Plecam să duc gunoiul şi ajugeam la mare”

Apropo de iertat, pe tine în schimb ştiu că te-a iertat de câteva ori, cum reuşeai să o convingi de fiecare dată?

– Da, aşa e, dar să ştii că n-am făcut lucruri grave. De exemplu plecam să duc gunoiul şi ajugeam la mare, o sunam de acolo şi îi spuneam că am ajuns la mare. Ea nu are gelozii din astea, să stau numai lângă ea, chiar acum recent am fost cu nişte prieteni în Dubai, am stat acolo trei nopţi, voiam să plec puţin să mai scap de tot stresul. Când am venit înapoi, m-am întors cu vreo zece parfumuri, toată lumea fericită, împăcată.

Deci nu este o persoană geloasă­?

– Dacă veneam cu mâna goală, clar ar fi fost geloasă, dar aşa, când apari cu un buchet de flori, parfumuri, îi mai spun că i-am făcut un transfer de 2000 de lei în cont şi deja uită că am fost plecat (n.red. râde ).

Ce crezi că nu ţi-ar ierta niciodată?

– Nici nu ştiu la ce să mă gândesc, poate dacă m-ar prinde cu alta sau să audă măcar că am fost cu alta. Una e când mai pleci de acasă, te întorci după trei zile, dar altfel nu.

”Cu trei copii cine să mă mai curteze?”

Dar mai eşti un bărbat curtat? Ştiu că foloseai şi diverse aplicaţii destinate întâlnirilor la un moment dat…

– Aveau cam toţi prietenii mei aplicaţia respectivă şi chiar unul dintre ei mi-a descărcat- o şi mie pe telefon şi normal că mă mai uitam pe acolo. Dar acum cu trei copii cine să mă mai curteze?

Tu şi Amalia aţi vreodată în impas, la un pas de despărţire?

– Nu, niciodată, noi am apărut numai cu lucruri frumoase, nu am făcut circ, nu am intrat în scandaluri, m-am ferit întotdeauna de lucrurile astea, mereu am făcut lumea să se simtă bine, să se distreze, să râdă şi să uite de probleme de zi cu zi.

Cum a primit naşul, Nea Mărin, vestea

Ştiu că aţi avut o nuntă impresionant de mare, la botez v-aţi gândit deja?

– Încă n-am discutat despre botez, noi şi nunta am planificat-o într-o lună de zile, momentan sunt la faza cu alesul numelor pentru bebeluşi, să pun casa la punct.

Naşul (n.red. Nea Mărin ) a aflat că are doi finuţi băieţi, cum a reacţionat?

– Da, m-a sunat, s-a bucurat tare, acum sunt în vacanţă în Egipt. Toată lumea s-a bucurat pentru noi că au venit încă doi ceteraşi în familia noastră.