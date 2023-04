Vasile Dîncu vrea să împace pe toată lumea, după revolta privaților. A citat din Gigi Becali și a lăudat inițiativa lui Hagi. Video exclusiv

Iniţiativa legislativă propusă de în urma căreia ar urma ca CSA Steaua să aibă drept de promovare în SuperLiga a stârnit reacţii dure din partea finanţatorilor privaţi din fotbal, care consideră că nu este corect ca statul să concureze cu ei.

Vasile Dîncu vrea să împace pe toată lumea, după revolta privaților: “Vă garantez că Ministerul Apărării nu dă niciun ban în plus dacă Steaua promovează”

Senatorul a încercat să împace pe toată lumea în emisiunea FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, acolo unde chiar a citat din spunând că statul trebuie să îi ajute pe privaţi să supravieţuiască în fotbal:

“Într-un anumit fel, înţeleg această îngrijorare. Aşa cum se ştie, şi în acest moment, Steaua are buget de la Ministerul Apărării Naţionale. Dacă Steaua mâine intră în Liga 1, vă garantez că Ministerul Apărării nu dă niciun ban în plus.

Va trebui ca clubul să aducă din sponsorizări, să aducă publicitate şi să îşi rezolve restul bugetului. Celelalte echipe care sunt finanţate de Consilii Judeţene, de Primării, au bani puţini şi nu reuşesc să se bată la titlu.

De-abia supravieţuiesc aceste echipe. Să luăm exemplul lui U Cluj şi celelalte echipe care se bat cu aceşti investitori privaţi. Eu îi înţeleg pe ei, dar au nişte sparring partneri între cei finanţaţi de stat într-un fel sau altul.

“Steaua şi Dinamo au dus performanţa mai departe. Ceea ce nu poţi să faci într-un club din provincie”

Niciodată statul nu îşi va permite, din păcate, în actuala lipsă de strategie, să aibă super-echipe şi super-bugete. Sunt bani, mai degrabă, de supravieţuire. Cineva se plângea şi a propus că ar trebui să blocăm finanţarea de către primării şi a Consiliilor Judeţene din ţară.

Pentru că spunea că nu pot să se bată cu bugetele statului. Dar eu nu am văzut ceva mai obtuz. Cluburile de la Bucureşti, Steaua sau Dinamo, cluburi departamentale, au dus fotbalul pe culmile performanţei prin faptul că au lucrat toate cluburile din ţară pentru acestea. Ele erau centrate pe performanţă.

Cu adevărat, Steaua şi Dinamo au dus performanţa mai departe. Ceea ce nu poţi să faci într-un club din provincie. Această relaţie funcţionează şi acum. Câţi jucători pe care îi are FCSB, Farul, nu sunt formaţi de alte echipe?

“Eu nu cred că îşi recuperează cele 30 de milioane pe care le dau pe an”

Să credem că statul va face o forţă încât să distrugă competiţia, eu nu cred acest lucru. Asta este o ideologie. Raţionamentul îl înţeleg, dar dacă dispare contractul cu televiziunile? Eu nu cred că îşi recuperează cele 30 de milioane pe care le dau pe an.

Dacă dispare acel contract cu cluburile şi dispar ajutoarele de la Consiliile Judeţene şi Primării, atunci rămân patru sau cinci echipe în Liga 1. Se desfiinţează liga profesionistă. Principial au dreptate, în abstract. Dar trebuie să gândim realist.

Pe primele locuri sunt cei privaţi, nu cei finanţaţi de stat. Este imposibil să apară un colos care să distrugă competiţia. Dacă un ministru face asta, îl ia imediat DNA-ul. Este imposibil să justifici un buget de 30-40 de milioane de euro dacă eşti într-o funcţie publică. Este nerealist.

“Aceşti oameni trebuie sprijiniţi pentru ceea ce fac. Nu să le luăm banii, cum zicea Gigi Becali la un moment dat”

Este nevoie de un parteneriat strategic între stat şi parteneri privaţi. Aceşti oameni trebuie sprijiniţi pentru ceea ce fac. Nu să le luăm banii, cum zicea Gigi Becali la un moment dat. Sunt de acord cu această obiecţie.

Sunt de acord că trebuie gândită o strategie mai complexă, o schimbare care să permită şi să se rezolve o chestie care pare o injustiţie. Ar trebui dezvoltată o strategie prin care să fie creată o generaţie de mari fotbalişti, cum a fost cea a lui Hagi.

Nu este o întoarcere în comunism. E demagogic să spui aşa. Dacă ne-am putea întoarce la rezultatele pe care le-a avut România în perioada comunistă sau imediat după, cred că ne-am da seama că atunci am avut Generaţia de Aur şi acum nu mai avem nicio şansă să facem o astfel de generaţie, dacă nu ne preocupăm despre asta.

Nu avem o economie de piaţă puternică, actorii nu mai sunt firmele româneşti. Sunt cazuri rare de investitori în fotbalul românesc şi nu ştiu cât vor rezista dacă nu îi ajutăm cumva. E măgulitor să se spună că ai putea să ai o asemenea influenţă sau forţă (n.r. în ceea ce priveşte comparaţia cu Ceauşescu).

“Noi ar trebui să încercăm să fim pragmatici şi mai puţin povestitori”

Eu cred că putem repara ceea ce am stricat după 1989 în fotbalul românesc. Am făcut multe studii sociologice şi am descoperit un lucru fantastic: 20% dintre spectatori erau femei. Trebuie să găsim o formulă să dezvoltăm fotbalul.

Fotbalul este mai important decât credem noi, dacă nu suntem atenţi. Înţeleg criticile, diversitatea. Suntem într-o societate liberă, dar dincolo de asta, trebuie să facem ceva. Dacă ne uităm la Ungaria şi investiţiile în ultimii 15 ani, o să vedem că au rezultate din ce în ce mai bune.

Noi ar trebui să încercăm să fim pragmatici şi mai puţin povestitori. Trebuie să facem ceva pentru fotbal, chiar dacă vor încerca să îmi blocheze această lege. Trecând peste asta, mă bucur că există o dezbatere”, a spus Vasile Dîncu la FANATIK SUPERLIGA.

