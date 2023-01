Vasile Muraru, povestea neștiută din spatele succesului! ”Să nu uite să se iubească”

Vasilie Muraru, unul dintre cei mai iubiți actori de comedie din toate timpurile, a format, timp de 30 de ani, un cuplu de zile mari alături de Nae Lăzărescu. A bifat succes după succes pe plan profesional, dar, a fost cu băgare de seamă și nu și-a neglijat nicio clipă nici familia. Care este povestea neștiută a actorului aflăm în materialul de mai jos.

Vasile Muraru, mărturii sincere despre ascensiunea în carieră

Astăzi director general al Teatrului de Revistă Constantin Tănase din București, , fiind unul dintre cei mai iubiți actori ai teatrului românesc.

Mândru din cale afară de realizările lui pe pan profesional, comediantul a făcut confesiuni inedite despre povestea de viață din spatele succesului răsunător.

Într-un interviu acordat celor de la , acesta a mărturisit care sunt lucrurile care au stat la baza ascensiunii lui în carieră, dar și aspectele pentru care este recunoscător vieții.

”Povestea mea este munca, teatrul, familia, turneele. E o poveste foarte frumoasă, pentru că eu am o familie mare, am și o nepoțică, deci sunt și bunic. Așa că e o poveste și un exemplu pentru cei care vor să facă ceva în viață cu adevărat”, a povestit Vasile Muraru.

Pilda comediantului pentru cei care-l iubesc

De asemenea, actorul Vasile Muraru a oferit și un sfat de viață celor care îl apreciază, spunându-le că iubirea de sine, dar și față de aproapele lor este cea mai de preț.

”Ca sfat de viață, vreau să le transmit celor care mă urmăresc și mă apreciază, să fie sănătoși, să aibă grijă de ei și să nu uite să se iubească atât pe ei, cât și pe cei din jurul lor”, a mai completat actorul.

Ce le ascunde Vasile Muraru fanilor de ani de zile

De-a lungul timpului pentru diverse publicații, , a afirmat că timiditatea a fost una dintre calitățile lui, și nicidecum, un defect care să îi aducă minusuri în carieră.

Deși a încercat la începuturi să o ascundă, în anii următori a învățat să se folosească de ea, chiar și în interpretarea rolurilor de polițist, care au fost memorabile.

”Ce să fac? Asta a fost una dintre calitățile mele. Timiditatea, pe care am încercat s-o țin în frâu cum am putut. Uneori mi-a ieșit, alteori nu.

Însă știți ce mi-a ieșit cel mai tare? Rolurile de polițist. Aici cred că i-am făcut concurență serioasă colegului Garcea”, a mai mărturisit cunoscutul comediant.