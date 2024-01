Vasile Stângă, analiza schimbării de selecționer de la naționala României: „S-a băgat într-un război prea mare”. Exclusiv

Vasile Stângă, cel mai bun marcator din toate timpurile al naționalei României de handbal masculin, a comentat informația dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. după Euro 2024, iar în locul său a fost ales George Buricea. Fostul mare handbalist român consideră că Buricea și-a ales un moment nefast pentru a prelua naționala „tricoloră”.

Vasile Stângă, analiza schimbării de selecționer de la naționala României: „S-a băgat într-un război prea mare”

Xavi Pascual a demisionat din funcția de selecționer al naționalei României . La turneul final, „tricolorii” s-au clasat pe locul 22 din 24. În locul antrenorului spaniol care va continua pe banca lui Dinamo a fost ales George Buricea, care este tehnician și la CSM Constanța.

Vasile Stângă, de 10 ori campion al României ca jucător, consideră că George Buricea este un antrenor promițător, însă susține că tânărul tehnician și-a ales un moment prost pentru a prelua naționala României. „Tricolorii” se vor duela cu Cehia la începutul lunii mai pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2025.

„Am urmărit conferința de presă. Probabil, renunțând Xavi Pascual, președintele a recomandat să fie pus George Buricea. Este un antrenor tânăr, de viitor. Este un antrenor care promite. Păcat că este ales într-un moment foarte dificil, dubla cu Cehia. Va avea parte de un debut foarte greu. Cehia, la ora actuală, este peste noi ca valoare.

Este un meci greu și Buricea s-a băgat la un război prea mare. Nu se știe niciodată. El a demonstrat câteodată că poate să facă și surprize, la fel cum a bătut pe Dinamo în campionat. Dinamo având o echipă mult mai valoroasă, la Constanța, Buricea a reușit să o bată. Și în cupele europene a făcut o figură frumoasă.

„Nu cred că mai erau alte opțiuni pentru banca naționalei”

Este un antrenor de perspectivă, dar intră din prima într-un război prea mare. Nu știu dacă e un moment propice, dar niciodată nu poți să spui niciodată. A avut oportunitatea asta și nu a putut să o refuze.

Este o mândrie să fii antrenorul echipei naționale. Eu personal îi doresc multă baftă și să aibă noroc. Are nevoie, este un meci foarte greu cu Cehia. Nu cred că mai erau alte opțiuni.

Ce am înțeles de la conferința de presă este că domnul Din s-a consultat cu Xavi Pascual și că i-a fost recomandat George Buricea, văzându-l în campionat. L-a apreciat și i-a zis că este singurul din Liga Națională care poate prelua echipa națională”, a declarat Vasile Stângă, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Vasile Stângă nu crede în implicarea lui Xavi Pascual la naționala României: „Nu o să-i mai ardă”

În vârstă de 55 de ani, Xavi Pascual și-a încheiat după doi ani al doilea mandat pe banca României. Președintele Federației Române de Handbal, Constantin Din, a declarat că antrenorul spaniol al lui Dinamo va rămâne consilierul său personal.

Vasile Stângă este ferm convins că Xavi Pascual nu se va mai implica la naționala României. „Probabil că antrenorul se mai consultă cu Xavi Pascual. Consilierii pot să fie numai pe hârtie, nu cred că o să-i ardă lui Xavi Pascual de consiliat ceva.

Și-a făcut o ieșire mai diplomatică. Eu nu cred că se va mai implica. Au fost criticați în presă, în handbal și probabil și-a dat seama că e o luptă prea mare pentru el.

Nu a avut nici jucători, nici echipă. A spus că e mai ușor să se retragă și să nu-și strige imaginea, numele. Dacă rămânea cu Cehia și pierdea calificarea, vă dați seama ce dezastru era. A ieșit foarte diplomat”, a spus Vasile Stângă despre plecarea lui Xavi Pascual și rezultatul de la Euro 2024.

Vasile Stângă cere o reconstrucție totală a handbalului masculin românesc: „Trebuie o schimbare de generație. Am văzut doar greșeli personale și ratări”

Vasile Stângă, câștigător al Cupei Challenge cu Steaua din postura de antrenor, sugerează o schimbare din temelii a handbalului masculin românesc. Fostul mare handbalist, aflat în lotul României care a cucerit bronzul olimpic la Moscova 1980 și Los Angeles 1984, a precizat că în prezent handbalul românesc nu are niciun element din ceea ce se joacă în handbalul modern.

„Nu cred că se putea mai mult la Euro. Poate mai multă dăruire, rezultate mai strânse. Nu s-au văzut astea, de-aia am luat bătaie de la toți. Cu Austria am avut o șansă, dar Austria a demonstrat la acest European că a fost o echipă puternică. Nu mai vorbesc de celelalte două (n.r. Spania și Croația).

Trebuie să reconstruiască echipa cu jucători tineri, să-i bage în lupte mai grele, să facă mult mai multe meciuri puternice, să capete experiență. Trebuie schimbare de generație, trebuie o schimbare totală în handbalul românesc, de mentalitate, de abordare a jocurilor.

Trebuie să jucăm foarte mult în viteză, contraatac și faza a doua, trebuie să ne apărăm foarte bine. Ăsta e handbalul modern. Trebuie să ai și noroc în meseria de antrenor. Xavi Pascual nu prea a avut noroc la echipa națională a României.

Nu poți să spui că s-a văzut o diferență. N-am văzut diferență ca și cum a venit Xavi Pascual la naționala României. N-am văzut contraatac, am văzut mingi oprite, nu am alergat, nu am văzut la naționala României ce se joacă în handbalul modern. Multe ratări, multe greșeli personale”, a spus Vasile Stângă, pentru FANATIK.

2 medalii de bronz are Vasile Stângă la JO din 1980 și 1984

o finală a Ligii Campionilor mai are în palmares Vasile Stângă în 1989