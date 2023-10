Vasili Hamutovski, verdict în războiul FCSB – CSA: „Eu am jucat la Steaua! Nu fac diferența!”. Ar accepta o ofertă de la Gigi Becali?

Fostul portar al FCSB-ului are 26 de selecții pentru naționala Belarusului și își amintește cu drag de momentele petrecute în Ghencea. Pentru Vasili Hamutovski, FCSB este adevărata Steaua.

Vasili Hamutovski este de părere că FCSB e Steaua

“Eu aștept, o iau pas cu pas. În primul rând, eu trebuie să am voie să pot să plec în străinătate. După aceea, orice ofertă, orice invitație, o să mă gândesc. Știu care e situația între Steaua și FCSB cu palmaresul.

Părerea mea e aceeași ca a lui Bănel referitoare la subiectul acesta. Eu am jucat pentru Steaua, eu știu că am jucat la Steaua și Steaua a rămas în inima mea. Știu prea bine situația care s-a întâmplat cu palmaresul.

Știu situația cu palmaresul, cu emblema. Dar după părerea mea, Steaua e Steaua, care a câștigat Liga Campionilor, e istoria fotbalului european, mie îmi pare rău de ce s-a întâmplat”, a declarat Vasili Hamutovski.

Hamutovski are 26 de selecții pentru Belarus

Partida se va juca în Ungaria din cauza contextului politic. Dacă Românie învinge, va ajunge la 15 puncte în clasament.

“Pentru mine nu e nicio diferență, eu am respect pentru Gigi Becali pentru că a fost conducător la Steaua când eu am jucat pentru Steaua. Pe timpul meu, Steaua era singura echipă.

Nu au fost două echipe. Pentru mine a fost echipa pentru care am jucat, am respect pentru Gigi Becali. Pentru mine e greu să fac diferența între cele două. Nu pot să zic așa, Steaua pentru mine e emblema pentru care am jucat.

Am respect pentru Gigi Becali. Steaua e clubul pentru care eu am jucat, este clubul care are istorie. În primul rând, trebuie să primesc o ofertă, apoi o voi gândi. Niciodată nu am avut o problemă cu Gigi Becali. Cu Gigi nu am avut niciun scandal”, a completat Vasili Hamutovski.

