Vedeta care s-a îmbogățit la 18 ani, dezvăluiri picante despre bărbați

Bibi consideră că defectele fac un om cu adevărat special și că nu există ‘bărbatul perfect’. Cunoscuta cântăreață își dorește alături de ea un om cu care să poată comunica și care să știe ce își dorește de la viață.

Bibi, dezvăluiri picante din viața amoroasă

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, cunoscuta cântăreață și vloggeriță Bibi ne dezvăluie cât de greu i-a fost și la câte a renunțat pentru carieră. Chiar dacă a muncit de mică, roadele muncii nu au întârziat să apară așa că, înainte să împlinească 18 ani, Bibi și-a cumpărat mașină apoi, la 20, un luxos penthouse.

Bibi rupe tăcerea, după niște decepții în viața amoroasă, și mărturisește că nu-și dorește un bărbat perfect ci doar unul înțelegător și că cel mai mult o relaxează să facă curat prin casă. Nu doar cântăreață, ci și actriță, Bibi ne spune cum au descurs filmările la ‘Profu’ și recunoaște că frumusețea este importantă atunci când urci pe scenă.

“În domeniul ăsta trebuie să ai ‘tot pachetul’ ca să reușești”

Ai o comunitate cu milioane de fani în mediul online. Cum ai ajuns aici?

-Muncesc de mică și sunt o persoană foarte ambițioasă, mereu am fost naturală și mi-am dorit ca oamenii sa mă cunoască fix așa cum sunt. Toate aceste lucruri m-au ajutat să îmi creez comunitatea frumoasă pe care o am și pentru care sunt extrem de recunoscătoare.

“Nu îmi doresc să am lângă mine un bărbat perfect“

Ai întâlnit bărbatul perfect pentru tine?

-Nu îmi doresc să am lângă mine un bărbat perfect. Consider că nimeni nu e perfect, iar defectele ne fac speciali. Îmi doresc să am alături de mine un bărbat înțelegător, care să știe să comunice matur în orice situație. Vreau un și care să știe ce își dorește de la viață. Să fie un om bun care să mă facă sa mă simt liniștită și in siguranță lângă el.

Te așteptai ca ‘Nu te mai vrea fata’ să aibă asemenea succes?

-Sinceră sa fiu, nu. Încă mi se pare un vis ce se întâmpla cu această piesă și pot sa zic doar ca încerc sa mă bucur la maxim de aceste momente. Sunt conștientă ca piesa este extrem de îndrăgită de un public atât de larg. Sunt foarte fericită ca acest proiect a prins și că atât de mulți oameni se regăsesc în piesa mea.

Povestea piesei ‘Ciocolata’, super hit-ul lui Bibi

Piesa ‘Ciocolata’, te-a făcut imediat cunoscută. Care este povestea aceste melodii?

-Nu știu dacă aș putea sa zic ‘imediat’, deoarece atunci când am lansat piesa, la vârsta de 14 ani, nu era hype așa mare în zona de online. Nu puteam să îmi dau seama dacă a prins piesa sau nu. Mi se pare atât de frumos că, după atâția ani, ‘Ciocolata’ a rămas în sufletele oamenilor și este super ascultată. Piesa nu are o poveste anume, ci pur si simplu așa a fost sa fie. Așa a vrut Dumnezeu și îi mulțumesc pentru tot ce mi se întâmplă!

De curând ai împlinit 21 de ani. Care simți că este cea mai mare realizare a ta de până acum?

-Ca realizare sufletească, clar muzica. Cariera pe care am ajuns să o am la aceasta vârstă e realizarea mea cea mai mare. Fac totul cu pasiune si multă plăcere. Alte realizări din punct de vedere material ar fi faptul ca mi-am cumpărat mașină nouă înainte de 18 ani, apoi la 20 de ani penthouse-ul la care am visat de când eram copil. Chiar dacă am muncit de mică si am făcut multe sacrificii în copilăria mea, sunt recunoscătoare că fac ceea ce iubesc, iar rezultatele nu au încetat să apară.

Prețul succesului: “Nu mi-a fost ușor și am renunțat la multe”

Ești, de copil, în vizorul media. Care crezi că este prețul pe care a trebuit să-l plătești pentru succesul de care ai avut parte?

-Nu cred că aș putea sa zic că ‘am plătit un preț’, deoarece fac ce iubesc. Recunosc ca nu mi-a fost ușor și am renunțat la multe, în special când eram mai mică, ca să reușesc să îmi dedic timp pentru carieră, dar nu regret absolut nimic. Chiar îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru viața frumoasă pe care mi-a oferit-o!

Ai fost Rita, în serialul ‘Profu’. Ce a însemnat această experiență pentru tine? Ce simți că ți-a adus?

-Întreg serialul ‘Profu’ a fost o experiența superbă și de neuitat. Pe lângă faptul că am întâlnit oameni frumoși si extrem de talentați, am învățat să fac față presiunilor, să învăț să lucrez în echipă. Am învățat ce înseamnă răbdarea.

“Ei sunt norocul meu în viață”

De cine ai fost mereu mai apropiată, de mama sau de tata?

-De amândoi. Ei sunt cei mai buni prieteni ai mei si îi simt pe amândoi extrem de apropiați de sufletul meu. Vorbesc orice cu ei pentru că mereu m-au înțeles si mi-au fost alături și sunt tare recunoscătoare să am asemenea părinți minunați. Ei sunt norocul meu în viață și știu că Dumnezeu mă iubește de fiecare data când mă gândesc la părinții mei.

Cum a fost în liceu? Cum reușeai să împaci cariera cu școala?

-De mică a trebuit să fac asta așa ca nu mi-a fost deloc greu. extrem de frumoasă din viața mea si m-as reîntoarce în acele momente oricând, dacă aș mai putea. Consider că, dacă ești o persoană organizată și ordonată, poți să faci tot ce îți propui. Recunosc că am avut si am mare noroc cu părinții mei care îmi sunt mereu alături. Ei au fost cei care m-au ajutat și m-au învățat, pe parcurs, să îmi gestionez programul.

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-Bineînțeles. Au fost momente în care nu am fost chiar atât de bine pregătită și am copiat, dar cred că oricine a făcut asta în viața lui. Sunt momente de care acum îmi aduc aminte cu plăcere și râd alături de colegi.

Ce a făcut Bibi cu primii bani câștigați

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Primii mei bani i-am câștigat la un concurs de muzică si mi-am cumpărat cățelul care mi-a făcut copilăria frumoasa dar care, din păcate, nu mai e alături de mine.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Îmi place să gătesc și mă relaxez atunci când fac curat prin casă. Îmi place să conduc si mă liniștește o plimbare seara, după o zi încărcată. Iubesc să petrec timp cu familia și îmi place natura.

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

-Niciodată, cel puțin eu așa consider și niciodată nu am auzit de la cineva sa spună ca mi s-a urcat la cap celebritatea. Nu cred că o sa mi se întâmple asta vreodată, deoarece nu voi uita niciodată de unde am plecat, îmi place sa fiu un om bun. În plus, am familia mereu alături de mine și, dacă vreodată o iau pe un drum greșit, ei sunt alături de mine sa mă ghideze pe drumul corect.

Consideri că frumusețea ta a reprezentat un atu în meseria pe care ți-ai ales-o?

-Mulțumesc mult pentru compliment! Nu știu, sincera sa fiu. Cred că în domeniul ăsta trebuie să ai ‘tot pachetul’ ca să reușești. Lucrez la mine în fiecare zi din orice punct de vedere ca să am tot pachetul și să fiu, pe zi ce trece, o versiune și mai bună a mea.

Ce te face să plângi și ce te face să râzi, cu adevărat?

-Sunt o persoană foarte sensibilă, dar extrem de puternică. Aș putea să spun că plâng și râd din lucruri mici. Plâng la un film bun, plâng la oboseală, la nervi, dar și de fericire. Râd din orice pentru că îmi place să fiu veselă și îmi doresc să transmit doar energie pozitivă.

Care este destinația preferată de vacanță?

-Nu contează destinația, cât contează enorm pentru mine cu cine sunt. Atâta timp cât sunt înconjurată de oameni buni, mă simt bine oriunde.

Ce planuri ai pentru vara asta?

-Multe concerte prin țară și mult timp petrecut în studio, deoarece pregătesc multe surprize frumoase pentru comunitatea mea.