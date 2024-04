Vedeta de la Săriți de pe fix i-a tocat mărunt pe colegii de la Pro TV. Ce a putut să spună despre Cabral sau Cosmin Seleși

Bogdan Drăcea a dat de pământ cu vedetele de la Pro TV. Cu o carieră în televiziune proaspăt începută, i-a luat la ochi pe Cabral, Bogdan Ciudoiu, dar și pe Cosmin Seleși. Ce a putut să spună despre numele mari ale postului în fața întregii țări?!

Drăcea nu a avut milă de vedetele de la Pro TV

În vârstă de 27 de ani, Bogdan Drăcea este comediant și recent, după realizarea de proiecte online, a ajuns și la televizor. Din primul sezon Săriți de pe fix unde s-a făcut remarcat prin umor și autenticitate. Astfel că, , la rubrica sosurilor iuți, unde nu s-a eschivat deloc.

Cu excepția unei singure întrebări mai dure, pentru care a preferat să suporte picantul absolut, a răspuns cu sinceritate și nu a avut milă de cele mai mari vedete de la Pro TV. Cabral și DOC- fostul concurent de la Survivor România, s-au dovedit a fi unii dintre cei mai „nesuferiți” invitați pe care i-a avut în emisiunea realizată de el pe YouTube.

„Mamă, dar te-ai dus puternic. Eu de când am venit aici, am zis că nu mănânc, dar… Cabral, Deliric și stai să mă gândesc un pic. Și DOC. Care au fost cei mai nesuferiți invitați pe care i-ai avut la Window Shopping?

Deci, la Cabral nu ne-a mers televizorul. L-am pus să ne aștepte vreo oră și ceva… A stat degeaba, i-am cam mâncat seara. S-a supărat un pic. Deliric mai oprea din când să mai zicem de camere. Că mna, când ești și șef de producție trebuie să te mai uiți pe acolo. Și DOC cred că a întârziat, parcă”, a dezvăluit Bogdan Drăcea la Pro TV.

De altfel, despre Cabral a ținut să precizeze și că este cam strict, dar și că se îmbracă urât, asumându-și riscul de a-l înfuria. „Este strict când nu e cazul. Cum să zic la strict? E dictator. E foarte tată! Atunci ce vrei să zic, că e prea înalt? Se îmbracă urât. Mamă, să vezi ce bucată în gură îmi dă după emisiunea asta. Nu parchează bine”, a completat comediantul.

Cu cine s-a certat de la Săriți de pe fix

Când a trebuit să spună cine este cel mai enervant coleg de la Săriți de pe fix, Bogdan Drăcea a fost mai mult decât generos și a dat trei nume. Pe lista scurtă s-a regăsit și Cosmin Seleși, care, deși nu face parte din proiect, vizitează des platourile vecine.

„Pe asta cu cel mai mare drag ți-o răspund. Nu pot să spun tot trei? Vorbim de sezonul 1 sau de sezonul 2. Lucian Ghimiș. E singurul cu care m-am certat vreodată la Săriți. Îl pun și pe Ipate, că se supără pe el foarte des. Și n-ar trebui, că e băiat bun și se supără. Dacă nu-i iese ceva trebuie să-i faci, ‘Hai, mă, că tu ești băiat bun, talentat, revino-ți’. E de muncă cu el.

Și l-aș pune și pe Seleși, chit că nu e acolo, dar tot vine prin platou pe acolo și aș vrea să-l adaug aici. Mai stai la tine în emisiune. Mai lasă-i și pe alții, vezi de treaba ta! Aș vrea să-ți arăt cum face el când ne vede… La roastul ăla la Pro TV cu sufletul am scris. Nici n-am deschis ochii pe foaia aia”, a declarat, fără rețineri, Bogdan Drăcea.

Bogdan Drăcea, dat peste cap de Anna Lesko

Prea încântat nu e nici de Bogdan Ciudoiu, despre care a dezvăluit că este printre cei mai neamuzanți oameni de radio de la matinal din țara noastră, alături de Andrei Niculae și Ionuț Rusu.

„Bogdan Ciudoiu și Ionuț Rusu. Bogdan Ciudoiu e colegul meu, dar nu-ți aleg colegii, știi cum e. Ca-n familie. Are și el glume proaste. Ionuț Rusu este foarte amuzant, dar la radio… Am înțeles că nu-și dorea foarte mult să fie acolo”, a spus Bogdan Drăcea despre colegul său de la Pro TV.

De altfel, din punctul de vedere al tânărului, nici prezentatorul de la Vorbește lumea nu are prea mult stil. „Vorbește prea mult. E prea obsedat de Formula 1. Și cum îi zic absolut în fiecare zi, are prea strâmți pantalonii. Se îmbracă cum trebuia să mă îmbrac eu acum 15 ani. Și eu sunt mai tânăr cu 10. Cam pe acolo e”.

În cazul aceleiași apariții, comediantul a dezvăluit că nu a avut relații cu vedete, dar nu ar refuza, iar după este topit. „Deci mi se rupe sufletul la întrebarea asta… Dacă tu crezi că există. Eu pot să ți le zic așa, la cine mi-aș dori dacă ar fi. Pe cuvântul meu dacă există. Pot să zic ce mi-aș dori? Deci, Anna Lesko, clar.

Vezi că mi-a fost greu, că la un moment dat, la Revelion trebuia să intrăm pe rând, câte doi și m-a apucat de mână. Curgeau apele de mine. Și Obretin, cum să nu?! Și Anca Dinicu, oricând”, a completat Bogdan Drăcea în emisiunea de la Pro TV.