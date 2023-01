Vedeta Prima TV, Alin Pascal, dezvăluiri din spatele camerelor! Ce spune despre Diana Enache: ”Suntem norocoși că ne avem”

Alin Pascal a devenit una dintre cele mai simpatizate figuri ale micului ecran, iar emisiunea d ela Prima TV pe care o prezintă alături de fiica lui Adrian Enache, frumoasa Diana, pare să i se potrivească ca o mănușă.

au debutat, ca și cuplu de prezentatori, chiar în noaptea de Revelion, la Prima Tv, iar în platou s-au distrat de minune alături de invitații lor. Acum, cei doi prezintă emisiunea Totu-i fain de la Prima TV și par să se simtă perfect în postura pe care o au.

În exclusivitate pentru FANATIK, Alin Pascal a vorbit despre emisiune ape care o prezintă. Mai mult, el ne-a dezvăluit că , este una de prietenie încă din copilărie.

De altfel, explică fiul celebrei cântărețe Matilda Pascal Cojocărița, chimia dintre ei este una cât se poate de intensă, Diana Enache și Alin Pascal neavând nevoie de cuvinte pentru a se înțelege când vine vorba de ce se întâmplă în platoul de filmare.

Alin Pascal și Diana Enache, filmări de câte 12 ore împreună

Alin, o nouă provocare TV pentru tine. Ce ne poți spune despre emisiunea de la Prima TV, ”Totu-i fain”?

– Totu-i fain chiar este o provocare pentru mine, fiind prima emisiune în care am rolul de prezentator. Încercăm să aducem oameni de la care avem ce învăța, oameni cu povești de viață impresionante, dar și campioni naționali și chiar mondiali din diverse domenii.

Ați debutat cu o ediție specială de Revelion. De atunci, s-au mai filmat ediții, deci sigur ne poți spune cum e relația cu Diana Enache strict din prisma voastra ca și cuplu de prezentatori.

– Am debutat direct cu ediția de Revelion la care am filmat 12 ore! A fost un adevărat maraton! Cu Diana a fost punct ochit, punct lovit. Ne-am înțeles din prima, perfect. Doar ne uităm unul la celălalt și știm ce urmează să spunem. Suntem norocoși că ne avem unul pe celălalt!

Știu că vă cunoașteți de multa vreme, fiind prieteni vechi datorită părinților. Cum vă ajută asta în chimia din platoul emisiunii?

– Având în vedere că ne cunoaștem de când eram copii și familiile noastre sunt legate de o prietenie trainică atât pe scenă cât și în afara ei, eu zic că acest lucru se vede și în colaborarea noastră de debut.

Alin Pascal este tată: ”Iubesc să stau cu familia”

Ești proaspăt tată. Ce s-a schimbat radical în viața ta de când s-a născut copilul?

– Nu pot să spun că s-a produs o schimbare radical, dar o schimbare s-a petrecut în sensul bun! Un nou-născut într-o familie vine cu multă fericire, iubire și stabilitate! Dacă iubesc să fac ceva în timpul liber, iubesc să stau cu familia.

Să ne întoarcem în timp. Care a fost momentul în care ai făcut-o pe mama ta cea mai fericită mamă din lume?

– Îmi place să cred că o fac să fie mândră în fiecare moment pe mama mea. Încă din școală am fost un copil foarte silitor și foarte serios, mai ales în ceea ce privește muzica! Cred că ar trebui să o întrebați pe ea.

”M-au pus să aleg între muzică și fotbal”

Ai avut un moment în care nu muzica a fost în planurile carierei tale profesionale?

– O, daaa!!! În copilărie mi-am dorit tare să ajung fotbalist! Am și fost legitimat la un club profesionist până la 14 ani. Apoi m-au pus să aleg între muzică și fotbal. Evident, am ajuns în lumina reflectoarelor din sălile de spectacol!

Consideri că având o mamă atât de celebră, precum doamna Matilda Pascal Cojocărița, ți s-a pus pe umeri povara de a nu o dezamăgi ca și artist?

– Sigur că am avut o presiune în plus pe umeri, dar în același timp a fost și un ajutor enorm doar prin prisma faptului că am crescut în jurul artiștilor din diverse domenii, actori, cântăreți, oameni de televiziune etc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a trimis în sânul familiei mele!!

Ce urmează pentru Alin Pascal?

– Pentru mine urmează o perioadă extrem de aglomerata, pe lângă Alin Pascal Band, un proiect care există de 15 ani pe piață, acum am bucuria să prezint această emisiune ce sper să țină cât mai mult și să reușim să aducem în sufletele oamenilor un strop de bucurie!