Vedetele și-au decorat casele de sărbători. Cum au ales să împodobească bradul de Crăciun. Foto

Mai sunt doar câteva zile până la venirea lui Moș Crăciun în casele tuturor, motiv pentru care vedetele din România și-au decorat deja casele și au împodobit și brazii care vestesc această mare sărbătoare.

Vedetele s-au pregătit pentru Crăciun

Pentru că a trecut deja Moș Nicolae pe la cei cuminți, multe nume celebre din showbiz l-au așteptat cu bradul împodobit, dar și cu locuințele decorate în stil de sărbătoare.

Am făcut și noi o tură virtuală prin casele artiștilor, actorilor, prezentatorilor, influencerilor de la noi pentru a vedea cum s-au pregătit pentru sărbătorile de iarnă.

Ștefania și Dana Rogoz pun mare accent pe decorarea locuinței

Ela Crăciun și cuplul format din Ștefania și Speak au optat pentru Crăciunul anului 2021 pentru un brad pe care l-au împodobit în două culori. Prezentatoarea și cei doi foști concurenți de la ”Asia Express” îl vor aștepta pe Moș Crăciun cu un brad în care predomină decorațiunile albe și roșii.

Diferența dintre cele două alegeri constă doar în mărimea globurilor. Știrista a ales decorațiuni mici, în timp ce cântăreții au preferat globurile, frunzele și florile în mărime mare. Mai mult decât atât, Ștefania le-a promis fanilor din pe Instagram că astăzi le va face și turul casei, imediat după ce se va ocupa și de transformarea acesteia într-un loc de poveste.

Lucru pe care deja Dana Rogoz l-a făcut. Vedeta și-a decorat terasa mai ceva ca în filmele de sezon. Lumânările, florile de iarnă, brazii în ghiveci, cadourile, acadele, luminile și urseleții care tronează pe terasa divei au fost pe placul internaților.

Argintiul, auriul și albul, culorile preferate ale vedetelor pentru bradul de Crăciun

Alte două nume mari din showbiz care au aceleași gusturi anul acesta sunt Jojo și Phelipe. În timp ce actrița s-a pozat lângă un brad foarte înalt, cu decorațiuni argintii, aurii și verzi, de cealaltă parte, viitorul tătic al lumii mondene a ales un brad de Crăciun mai mic, dar pe care l-a încărcat cu de toate.

Artistul se laudă pe rețelele de socializare cu un brad pe care predomină decorațiunile mari, argintii, albe, dar și de culoare portocalie. Florile, îngerașii, fluturii și globurile cu pene tronează în bradul de Crăciun, alături de câteva decorațiuni din lumânări.

Oana Roman și Alina Ceușan sunt vedetele care au optat ca anul acesta să își decoreze casa și bradul de Crăciun doar cu obiecte albe. Astfel, în casa partenerei lui Marius Elisei, decorată cu tot felul de ghirlande, tronează deja un brad de Crăciun imens, până în tavan, în care se găsesc numai decorațiuni albe. Doar pe ici pe colo zărindu-se și câteva globulețe argintii.

”Noi am decorat casa și am împodobit bradul”, a scris Oana Roman pe Instagram, în dreptul imaginilor de Crăciun.

La asentimentul ei, deși încă nu a împodobit bradul, Alina Ceușan și-a decorat deja locuința de vis din Cluj cu tot felul de ornamente. Influencerița are în living căsuțe de poveste, lumânări, reni, îngeri și mai mulți brazi în miniatură. Cu siguranță, așa cum a făcut an de an în apropiera Crăciunului, Ceușan va împodobi și un brad.

Nicole Cherry și Florin Popa, primul Crăciun în trei

Și Mira și Nicole Cherry au trecut la treabă. Cele două artiste au ales să aibă în casă câte un brad mare, cu multe lumini și decorațiuni.

Dacă Mira s-a fotografiat lângă brad savurând o felie de pizza, proaspăta mămică a showbiz-ului și-a înduioșat fanii cu .

După ce a împodobit bradul cu logodnicul ei, în compania Anastasiei, cântăreața și fetița sa au imortalizat momentul primelor sărbători împreună: ”Cadoul meu preferat”, a scris Nicole Cherry în dreptul imaginii”.

Și Andreea Bălan, mamă a două fetițe, dar și cuplul Alexia Eram și Mario Fresh și-au împodobit brazii. În timp ce tinerii îndrăgostiți au ales să pună în bradul lor numai globuri verzi, argintii și roșii, artista, Clara și Ella au un brad multicolor, cu globuri, funde, flori, fulgi, steluțe și îngerași.

Mai mult decât atât, dacă la Alexia și la Mario sub braduț tronează cadourile și dulciurile, la Andreea Bălan, cea care a împodobit bradul a doua oară, pentru că pisica i-a jucat feste, se găsesc jucării de Crăciun.

Adelina Pestrițu, vedeta cu cel mai atipic brad de Crăciun

Însă, cea care a suprins pe toată lumea, fiind și cea care a primit o mulțime de reacții acide din partea celor care o urmăresc pe rețelele de socializare, este Adelian Pestrițu.

Fosta prezentatoare TV a ales să aibă un brad de Crăciun mai atipic. Vedeta, fiindcă îi place foarte mult negrul, și-a cumpărat un brad de Crăciun artificial, alb, foarte înalt, pe care l-a împodobit doar cu decorațiuni negre.

Bruneta a optat pentru pene, fluturi, flori, păsări și câteva globuri, lucru care nu a fost deloc pe placul celor din mediul online, însă vedeta nu a ținut cont de părerea nimănui, punând pe primul loc plăcerea familiei.

”E mai important să faci cum simți, decât cum ‘trebuie’. Astfel, vă prezentăm bradul nostru ’21”, a scris Adelina Pestriu pe Facebook.