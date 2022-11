Vedeta TikTok Amarah, operată timp de 6 ore! Prima imagine cu transgenderul după intervenție: „Am plâns”

Vedeta TikTok Amarah a stat 6 ore în sala de operații, îndeplinindu-și una din marile sale dorințe. FANATIK are detalii în exclusivitate despre prima intervenție chirurgicală prin care a trecut cea mai cunoscută persoană transgender la ora actuală în România, dar și care este starea acesteia după ce a scăpat de bisturiu.

Amarah, 6 ore în operație: „Am plâns când mi-am văzut nasul”

Amarah a început marea transformare miercuri, 16 noiembrie 2022, la clinica Marhaba din Capitală. Primul pas l-a presupus operarea nasului, de care tânăra din Timișoara nu era foarte mândră.

Vedeta TikTok s-a plâns de mai multe ori, chiar în cadrul live-urilor de pe rețeaua de socializare, că vrea să scape de nasul prea mare pe care îl avea, .

Bănățeanca și-a luat inima în dinți și s-a prezentat ieri la medic, după ce săptămâna trecută făcuse simularea intervenției sale. FANATIK a aflat că Amarah a stat peste 6 ore în sala de operații, intervenția fiind una destul de complexă.

Influencerița care a spus în repetate rânduri că nu se consideră o vedetă, cu toate că are un public din ce în ce mai numeros, a plâns când și-a văzut nasul operat, mulțumind doctorilor și persoanei care a ajutat-o cu această intervenție, prietenul ei, Eugen Băltărețu.

Aceasta ne-a făcut și câteva declarații la scurtă vreme după ce a fost externată, căci a stat o zi la spital: „Mă simt foarte bine acum. Am plâns când mi-am văzut nasul. Operația la urechi urmează peste vreo două săptămâni. Am stat 6 ore și ceva în operație, a durat mult anestezia. Totul a decurs bine, dar a fost o operație lungă și complexă”.

Lupta cu prejudecățile i-a dat și mai multă putere: „Nu vreau să bag steagul LGBT nimănui pe nas”

Amarah a devenit cunoscută datorită platformei TikTok, acolo unde i-a cucerit pe internauți cu glumele sale, unele dintre replici devenind virale.

Bruneta își dorește cu ardoare să facă tranziția de la bărbat la femeie, aceasta născându-se cu disforie de gen. Amarah sau Amy, așa cum își spune mai des, a visat de mică să devină fată, iar până acum a avut parte de sprijin în schimbarea pe care și-o dorește.

@Amy ❤️

Vedeta s-a luptat cu multe prejudecăți de-a lungul timpului și s-a lovit și de răutățile celor din jur, însă a avut parte de înțelegere din partea oamenilor care contează cu adevărat în viața ei. Mama ei, stabilită în Germania, o susține în toate demersurile sale, iar de când a devenit cunoscută pe TikTok, tot mai multe persoane sunt de partea ei.

că nu vrea să fie un exemplu nici măcar pentru comunitatea LGBTQIA+ și că tot ce face este pe cont propriu.

„Cred că arma mea este sinceritatea, pentru că toată lumea este fake în mediul online, și nu numai. Prin oamenii dragi care îmi apreciază sinceritatea, felul meu de a fi, am înțeles ce înseamnă să fii influencer. Pentru mine, să fiu entertainer în mediul online e o provocare uriașă. (…)

Mai sunt persoane care au compasiune, înțelegere. Eu am noroc să am prieteni foarte buni, care mă susțin. Nu există unitate peste tot. Trecem prin multe și nu se văd multe lucruri. Eu, de exemplu, nu vreau să bag steagul LGBT nimănui pe nas. Nu mai spun că am pățit o chestie nasoală chiar într-un club gay… Dar nu vreau să vorbesc despre asta”, ne-a povestit Amarah nu de mult.