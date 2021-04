Vera, primele declarații după eliminarea de la Survivor România. Ce s-a întâmplat între ea și Albert

Războinica Vera Miron a fost eliminată de la „Survivor România” în ediția de duminică seară, după ce a fost nominalizată de favoritul publicului, Albert Oprea. Bruneta a fost șocată, mai ales că a avut o discuție cu colegul ei, în care acesta a asigurat-o că nu o va mai vota.

Contactată prin apel video la emisiunea lui Teo Trandafir, Vera a vorbit despre această eliminare și s-a declarat mulțumită de parcursul ei în cadrul competiției, chiar dacă a stat doar două săptămâni.

în Consiliul de eliminare, Vera a răbufnit la adresa lui Albert și l-a numit fals, motiv pentru care fanii tânărului i-au trimis mesaje de hate pe rețelele sociale.

Vera, primele declarații după eliminarea de la Survivor România: „Am rămas șocată”

„Nu m-am simțit deloc bine, pentru că eu am avut o conversație între 4 ochi cu Albert și mi-a spus că îi pare rău că m-a votat. Mi-a spus ca dacă va ieși favoritul publicului, nu voi mai primi un vot de la el. L-am crezut, pentru că eu nu am venit cu intenție rea. Nu am avut nimic personal cu el, nu am avut niciun conflict și l-am crezut, da. Când mi-a dat votul am rămas puțin surprinsă. Aici am observat adevărata față a lui.

Nu am reușit să vorbesc cu el. După ce am fost eliminată, am fot dusă direct la hotel și nu am luat legătura cu nimeni. Ar fi putut să nominalizeze pe cei care i-au sărit în cap, toți cei care au stat asupra lui mai mult. Nu știu pe cine. Putea să nominalizeze pe altcineva în afară de mine ca să nu plec eu.

Nu vreau să vorbesc foarte mult despre el, îmi este suficient pentru că am primit foarte multe mesaje, foarte multe multe jigniri că l-am făcut fals. Nu mi se pare un om corect și de aia nu se înțelege absolut deloc bine cu nimeni, în ultimele săptămâni nu a adus nici puncte. Nu vreau să mai zic nimic pentru că nu am cuvinte”, a declarat Vera la „Teo Show” de la Kanal D.

Vera este fericită că a trăit o astfel de experiență și că a făcut parte din echipa Războinicilor, chiar dacă a ieșit mult prea devreme din competiție. În plus, brunetei nu i s-a părut nimic greu din cadrul reality show-ului, nici măcar condițiile dificile.

„Atât a fost să fie și sunt foarte fericită că am făcut parte din această ehipă. Nu a fost greu absolut nimic pentru mine. Din prima zi de când am ajuns m-am acomodat de parcă aș fi fost acolo de două luni de zile. Nu am avut nicio teamă, nicio frică că voi dormi pe jos sau nu am ce mânca. Nu a fost nimic greu pentru mine la Survivor”, a continuat Vera.

Vera a mai spus că niciodată nu a încercat să se apropie de un anumit concurent sau de favoritul publicului pentru a obține anumite avantaje în competiție.

„Eu de când am intrat, am intrat așa cum am fost eu. Nu am vrut să intru sub pielea nimănui și nici sub pielea favoritului publicului. Eu am mers accolo să-mi depășesc limitele, nu să mă dau de partea cuiva ca să câștig marele premiu”, a mai spus Vera.