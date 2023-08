Verdict înainte de FC U Craiova – Rapid: „Sunt puncte foarte slabe”. Exclusiv

FC U Craiova 1948 – Rapid se va juca vineri, de la ora 21:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar elevii lui Florin Drăgan își doresc să câștige cele trei puncte. Mircea Bornescu a analizat în exclusivitate pentru FANATIK confruntarea din Bănie.

Mircea Bornescu, despre FC U Craiova 1948 – Rapid: „De fiecare dată au fost meciuri spectaculoase”

Deși nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor în SuperLiga, Mircea Bornescu îi vede pe olteni luptându-se de la egal la egal cu trupa lui Cristiano Bergodi. Fostul portar trecut pe la ambele formații este sigur că va fi spectacol pe stadionul „Ion Oblemenco”, așa cum s-a întâmplat și în derby-urile trecute.

„Cred că va fi un meci echilibrat cu toate că Craiova nu a avut un parcurs pe măsura așteptărilor. Rapid vine după o victorie contra Farului și au un moral foarte bun, cred că va fi un joc spectaculos pentru că întotdeauna meciurile dintre Rapid și Craiova au fost spectaculoase.

În orice derby există orgolii și dorința de a câștiga, dorința suporterilor. Mă rog, Craiova în momentul de față a pierdut o parte din galerie și cei mai importanți suporteri. Craiova întotdeauna a făcut meciuri bune contra Rapidului și de fiecare dată a făcut meciuri spectaculoase, vom vedea ce va fi”, a spus fostul portar.

Mircea Bornescu a mărturisit că orice confruntare din SuperLiga i-ar fi putut pune probleme lui FC U Craiova 1948 după demiterea lui Nicolae Dică, al doilea tehnician demis după Joao Janeiro. Acesta este de părere că gruparea din Bănie trebuie să găsească o stabilitate pe banca tehnică.

„Orice meci ar avea Craiova în moment de față ar fi nepotrivit pentru că nu au antrenor, s-au schimbat mulți antrenori în ultima perioadă și nu s-a regăsit la nivelul băncii tehnice. Probabil că acest lucru își spune cuvântul și asupra jucătorilor, cred că există instabilitatea asta”, a spus Mircea Bornescu.

Care sunt punctele slabe ale lui FC U Craiova 1948 înaintea derby-ului cu Rapid: „Au stat foarte prost”

Mircea Bornescu a mărturisit că cerințele celor de la par greu de îndeplinit de următorul tehnician. Fostul portar a analizat și punctele slabe ale grupării din Bănie, însă nu exclude o surpriză din partea elevilor lui Florin Drăgan și Dan Vasilică în derby-ul cu Rapid.

„Este foarte greu de găsit un antrenor care să îndeplinească toate criteriile și cerințele clubului, pentru că sunt foarte multe lucruri de care depinde un antrenor să ajungă la Craiova. Din ce am citit, antrenorul trebuie să vină fără staff, este foarte greu și dificil de lucrat la Craiova.

La forma arătată în ultima perioadă este greu de crezut, dar în fotbal se poate întâmpla orice. Craiova este o echipă care are calitate, are jucători foarte buni, însă nu sunt o echipă și sunt mai mult jucători individuali. Am văzut în ultimele meciuri, este adevărat că au marcat mult goluri, dar și defensiv au stat foarte prost.

În momentul de față stabilității unui antrenor și problemele defensive arătate în ultima perioadă sunt puncte foarte slabe. Sunt foarte multe amintiri plăcute sau mai puțin plăcute, întotdeauna au fost meciuri spectaculoase și frumoase, cu multă patimă din ambele părți și suporteri foarte mulți în tribune, o atmosferă frumoasă”, a încheiat Bornescu.