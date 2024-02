Veste importantă pentru românii care trăiesc în Spania. Cum poate fi obținută dubla cetățenie

Liderul PNL s-a întâlnit cu omologul său din Spania, Pedro Rollan Ojeda, astfel că s-a decis ca românii care trăiesc și muncesc în Spania să fie considerați ”o resursă de înaltă calificare”. Mai mult, Nicolae Ciucă a discutat cu președinții Comisiilor parlamentare de Apărare şi Afaceri Externe despre colaborarea în domeniul apărării între Spania și România.

Veste importantă pentru românii care trăiesc în Spania

Așadar, începând cu acest an, toți românii din Spania pot avea dublă cetățenie. ”Vizita în Spania a început astăzi cu o întâlnire cu omologul Pedro Rollan Ojeda, în relaţia bilaterală dintre ţările noastre.

Împreună, putem identifica soluţii comune la problemele celor două societăţi, îmbunătăţind relaţiile politice, comerciale şi culturale. Am fost impresionat de cuvintele calde, deosebite, cu care preşedintele Senatului Spaniei vorbeşte despre românii stabiliţi aici.

Comunitatea românească din Spania are o vastă experienţă de muncă, este o resursă de înaltă calificare şi are o mentalitate occidentală. Ca urmare a demersurilor pe care le-am iniţiat ca prim-ministru, românii din Spania pot avea, din acest an, dublă cetăţenie.

Statul iberic mai are asemenea acorduri în Europa doar cu vecinii săi, Portugalia şi Franţa”, a scris Nicolae Ciucă pe Facebook. Președintele Senatului a vorbit, de asemenea, dintre cele două țări.

“Cunosc potenţialul în fabricarea de armament şi muniţie, vehicule blindate şi material explozibil. Şi cred că avem acum ocazia de a iniţia colaborări solide în cercetare-dezvoltare între România şi Spania”, a explicat Nicolae Ciucă.

Ambasada României, despre românii care au de luat pensii din Spania

În urmă cu trei zile, Ambasada României făcea un anunț la fel de important despre românii cu domiciliul stabil în România, care au de luat pensii din Spania, pentru că au muncit acolo multă vreme. Așadar, pensionarii români care beneficiază de pensie din partea spaniolilor trebuie să transmită instituției de securitate socială certificatul de viață.

Acest certificat poate fi transmis ”în formă fizică prin poștă către Direcția provincială a Institutului Național de Securitate Socială care gestionează pensia beneficiarului”, dar și prin aplicația VIVESS, începând cu ianuarie 2024. ”ViveSS ( VIVESS – Seguridad Social: Pensionistas (seg-social.es) este o aplicație mobilă disponibilă pentru iOS și Android care poate fi folosită de către pensionarii rezidenți în străinătate pentru a transmite certificatul de viață.

În cazul de față poate fi folosită de către beneficiarii de pensie din partea statului spaniol care au domiciliul în România. Aplicația este disponibilă în limbile spaniolă, engleză, franceză și germană și vă permite să efectuați procedura fără a călători și să obțineți o confirmare imediată. Pentru mai multe informații privind utilizarea aplicației, accesați link-ul:👉https://madrid.mae.ro/local-news/3391”, transmitea Ambasada României în Spania.