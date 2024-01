Veste uriașă pentru fanii Frozen! Se întâmplă în România, în câteva săptămâni: „Va atrage mult publicul”

Fanii Frozen se vor bucura de un spectacol de zile mari, pe 21 ianuarie 2024, la Sala Palatului. Alin Stoica, unul din artiștii implicați în super-concertul pregătit pentru copii, dar și pentru adulți, a stat de vorbă cu FANATIK despre acest proiect grandios.

Frozen – 10 ani, un spectacol uriaș pregătit la Sala Palatului. Tenorul Alin Stoica, implicat în proiectul Disney

Publicul român va avea ocazia să asiste la niște recitaluri live, în cadrul evenimentului aniversar Frozen – 10 ani, . Pe scenă vor urca, pe lângă Alin Stoica, artistul care l-a impresionat pe Papa Francisc, sopranele Stephanie Radu și Ana Cebotari, dar și un alt tenor cunoscut de la noi,

ADVERTISEMENT

Alin Stoica a vorbit, pentru FANATIK, despre provocarea de a face parte din acest proiect. Spectatorii vor avea ocazia să asculte melodiile care au însoțit fenomenul Frozen de-a lungul anilor, iar pentru cântăreț este o mare onoare să facă parte din acest spectacol.

„Va fi cu o muzică de calitate și destul de greu de interpretat”

„Pe 21 ianuarie, evenimentul „Frozen – 10 ani” va fi unul cu adevărat special. Gândiți-vă că Disney este o mare forță și, poate, una dintre cele mai iubite companii din lume, cu cele mai frumoase desene animate, cu filme care ilustrează acești eroi minunați, cu cele mai frumoase melodii și coloane sonore – cu care mulți am crescut. Ce pot să spun? Va fi cu o muzică de calitate și destul de greu de interpretat, chiar rar interpretată în România.

ADVERTISEMENT

De aceea, cumva, cred că va atrage mult publicul. Destul de rar se întâmplă să aibă loc la noi un astfel de concept. Film, muzica din film live și alte lucruri minunate care vor avea loc în acea zi la Sala Palatului.

Stoica, pe scenă alături de Stephanie Radu și Vlad Miriță

Plus că „Frozen” este una dintre cele mai frumoase și iubite producții cu o muzică deosebită, reușită, pentru a cărei interpretare trebuie să fii un artist bun, cu o voce capabilă să poată cânta așa ceva.

ADVERTISEMENT

Pentru mine este o bucurie să urc pe scenă alături de Stephanie Radu, de Vlad Miriță și Ana Cebotari. Sunt oameni cu care colaborez, îi cunosc de foarte mulți ani și pe care îi apreciez, stimez și respect. Cu siguranță va fi o mare bucurie să cântăm împreună la acest minunat eveniment. Sunt sigur că, la final, publicul va fi încântat de rezultat”, a declarat Alin Stoica despre show-ul de la Sala Palatului, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cine este Alin Stoica, tenorul care l-a fascinat pe Papa Francisc. Artistul din show-ul Frozen a trecut prin pierderi dureroase în copilărie

Alin Stoica, unul din cei care aduce în fața publicului magia animației Frozen ne-a povestit, printre altele, și cum a fost ascensiunea sa în muzică. Recent, acesta a dezvăluit, tot pentru FANATIK, cum a decurs una pe care nu o va uita niciodată!

ADVERTISEMENT

Cum a fost ascensiunea ta în muzică? Ai în familie persoane care au cochetat cu lumea artistică?

Alin Stoica, artistul implicat în evenimentul Frozen – 10 ani: – Trecutul meu în muzică este destul de simplu de explicat. Nu am venit dintr-o familie de muzicieni. Ci dintr-una care a apreciat și iubit muzica, si care poate că a făcut muzică din plăcere, la nivel de amatori. Însă, vin dintr-o familie care mi-a oferit multă educție. Am cântat pentru prima dată colinde, copil fiind.

Vocea mea s-a dezvoltat de la an la an iar undeva prin clasa a 8-a s-a dezvoltat atât de tare, încât ai mei bunici și, mai ales, nașa mea mi-au spus că ar fi bine să mă audă cineva de specialitate. Nașa mea m-a dus la liceul de muzică Dinu Lipatti, unde doamna profesor Cristina Măgureanu m-a testat.

Cum a început drumul său în muzică: „În capul meu, aveam mai multe opțiuni, pentru că aveam o notă bună la capacitate”

Auzindu-mi vocea, a spus: ”Domneʻ, cu copilul cu vocea asta eu dărâm liceul și tu tot trebuie să intri aici, întrucât ești făcut să faci muzică!” . Atunci, eu, în capul meu, aveam mai multe opțiuni pentru că aveam o notă bună la capacitate – 9,40 și puteam să intru la orice alt liceu. Însă atât de convingătoare a fost femeia asta că eu trebuie să fac muzică și atât de încântată era de vocea mea încât, pur și simplu, am uitat de celelalte opțiuni și am zis: ”Asta trebuie să fac: muzică!!”

Dincolo de ambiție și încurajări, nu a fost greu să intri în lumea muzicii? Te-ai descurcat cu notele muzicale, cu teoria?

– A fost și o chemare din interiorul meu care m-a făcut să merg către acest domeniu foarte greu. Pentru că era greu ca de la mate-info să schimb și să ajung la muzică. Însă, având și susținerea familiei și încrederea dată de profesoară, am zis că vreau să fac ceva deosebit. Mă consola ideea că, oricum, mă puteam întoarce la a face ceva normal. Dar nu m-am mai întors. Vă dați seama că mi-a fost foarte greu la început: nu știam notele, trebuia să recuperez față de toți ceilalți care erau foarte avansați față de mine, știau și un instrument muzical, multi făceau asta din clasa 1.

„Obstacolele au fost destule, chiar din copilărie”. Tatăl i-a murit când avea 3 ani, iar mama i s-a stins la alți trei ani distanță

Și uite-mă pe mine cum dă- i : învață pian, învață note, teorie muzială. Să recuperez a fost greu, dar nu imposibil. Am reușit, am terminat liceul. A urmat facultatea apoi un master în Operă, în muzică și în ceea ce fac eu – artele spectacolului. Obstacole au fost destule chiar din copilărie. Dar, am reușit să ajung la un nivel înalt, solist al Operei Naționale din București după ce am plecat în străinăte. A trebuit să demonstrez acolo că sunt bun. Apoi am fost bun și pentru România (râde).

Spune-mi puțin și despre copilăria ta. A fost ușoară, grea? Cu ce bază ai pornit de acasă spre marile scene? Care a fost cel mai dificil moment din tinerețea ta?

– M-a durut foarte tare că tatăl meu natural a plecat când aveam 2-3 ani iar mama mea, din păcate, a murit când aveam eu 6 ani și ea 27. Iar lucrul ăsta m-a afectat foarte mult. E greu să îți pierzi părinții. Am avut norocul că bunicii mei din partea mamei mi-au devenit păriniți. Le-am spus mamă și tată că m-au crescut de la vârsta de 6 ani. Au facut tot ce au putut ca să îmi ofere o educație și să fie alături de mine, să mă iubească și să îmi devină părinți, suplinindu-i pe cei naturali. A fost foarte greu și m-a afectat foarte tare. Am devenit un om sensibil. Am fost un copil poate mai retras în sufletul lui.

„Muzica a fost cea care m-a salvat”

În concluzie, muzica a ajutat la vindecarea acestor pierderi…

– Da, muzica a fost cea care m-a salvat, m-a ajutat să mă exteriorizez din nou și să fiu altfel, să îmi exprim sentimentele. Poate toate aceste greutăți prin care am trecut m-au făcut artistul care sunt astăzi. Întrucât noi, artiștii, trebuie să fim sensibili, să avem un suflet pe care îl impărtășim publicului. Cumva, tot ce mi s-a întâmplat m-a ajutat să ajung la sufletele oamenilor, să îi impresionez prin interpretările mele – poate, câteodată, pline de suflet, de energie, de înțelegere a durerii vieții, de mai multe lucruri.

Dar și a fericirii, pentru că atunci când treci prin greutăți știi foarte mult să apreciezi fiecare lucru bun care ți se întâmplă în viața asta. Iar printre lucrurile bune aș menționa și că am reușit să câștig în Italia Premiul Pavarotti, să cânt în casa lui, să vină invitația de a cânta la Arena di Verona alături de mari cântăreți precum Carreras, Domingo, Andreea Bocelli, Angela Ghiorghiu, Il Volo, Eros Ramazzotti, etc., am câștiat premiul Matei Brâncoveanu pentru reușitele din domeniul muzical.