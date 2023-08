Veste uriașă pentru suporterii lui Dinamo. Se pregătește intrarea buldozerelor!?

Asta, după ce astăzi va fi demarată eliberarea spațiilor deținute de FC Dinamo în incinta CS Dinamo. Potrivit surselor FANATIK, se va începe din zona vestiarelor, până în zona birourilor. Acesta ar putea fi un semn că se va intra în linie dreaptă cu demersurile pentru demolarea stadionului, iar eliberarea se va face în curând.

Se pregătește intrarea buldozerelor la Dinamo?

Nicu Grameni, organizatorul de competiții al CS Dinamo și crainic al echipei de fotbal, vorbea despre demolarea arenei din Ștefan cel Mare. Grameni anunța că lojele de lângă oficială vor fi demolate, conform Radio Dinamo 1948. ”Au fost somați toți cei care au materiale în încăperile de pe Dinamo să-și ia bunurile în perioada imediat următoare. Asta trebuie să se întâmple săptămâna viitoare. Cred că ușor, ușor se va respecta termenul, sper asta din toată inima”, declara Grameni.

Oficialul dinamovist mărturisea că este un semn bun și că e optimist că e un prim pas spre demolarea arenei Dinamo și construirea unui stadion modern, pe care formația din Ștefan cel Mare să obțină noi performanțe notabile. ”Fiecare entitate are ceva pe acolo, Dinamo Badea, SC Dinamo 1948 (n.r. – echipa din SuperLiga). Trebuie să elibereze zonele. Cred că e un semn bun.

Clădirea de la oficială, mai puțin părțile anexate ulterior, va rămâne. E o clădire istorică, va fi un fel de muzeu, și va fi renovată. Așa am înțeles. Lojele, care aparțineau lui Badea, s-au golit deja, nu mai sunt scaune acolo, nimic, vor fi demolate. Fiecare trebuie să-și ia lucrurile, altfel le vor pierde, normal”, a declarat Grameni la Radio Dinamo 1948.

Așadar, lucrurile par că încep să se miște și sunt șanse mari ca buldozerele să fie pregătite cu scopul clar de a demola vechiul stadion al lui Dinamo. ”Deocamdată, nu se întâmplă nimic pe Velodrom, vreau să spun că gazonul arată mult mai bine, cei de la rugby se antrenează acolo, chiar și de la fotbal uneori”, sublinia Nicu Grameni.

Pe de altă parte, potrivit reprezentanților CS FC Dinamo, echipă ce activează în Liga 4 și îi aparține lui Nicolae Badea, lucrurile în privința stadionului nu sunt rezolvate sută la sută. „Nu se mișcă nimic spre demolare, nu s-au încheiat formalitățile, mai au de luat două avize și dacă se mai întârzie expiră certificatul de urbanism și trebuie reluat totul de la început. Dacă nu cumva o zice Ciolacu că statul român n-are nevoie de stadion nou acum și mai vorbim peste vreun an…

CS Dinamo ne-a notificat să ridicăm tot ce mai avem la stadion și ne vom conforma. Deocamdată se demontează gardurile și scaunele, ce poate să recupereze CS-ul, să refolosească, să reamplaseze… Scaunele… vreo 4.080… pe care le-am pus noi acum vreo 15 ani… sus, la tribuna I, și vreo 200 la tribuna a II-a, în jurul tunelului spre vestiare. Celelalte scaune sunt coapte, sunt rupte, nu mai pot fi folosite…”, a declarat Marius Bacria, directorul executiv al CS FC Dinamo, în exclusivitate pentru FANATIK.

Construcția stadionului Dinamo ar putea fi blocată de ultima decizie a Guvernului Ciolacu

Inițial, startul demolării stadionului Dinamo era preconizat pentru luna septembrie, însă dinspre Guvern au venit vești proaste, conform cărora această demolare ar urma să sufere o amânare. Asta, pentru că CNI (Compania Națională de Investiții) ar mai avea nevoie de două avize pentru a finaliza studiul de fezabilitate, după care ar trebui să aștepte după indicatorii tehnico-economici, potrivit GSP.

Mai mult, așa cum anunța și premierul Marcel Ciolacu, astfel de proiecte de infrastructură sportivă vor fi puse on hold timp de un an, vor fi suspendate, din lipsa fondurilor, în vreme de criză. ”Suspendarea timp de un an a programelor de investiții finanțate exclusiv din fonduri ale bugetului de stat de tipul: săli de sport, cămine de cultură, bazine de înot, complex sportiv, săli polivalente etc. pentru proiecte aflate în stadiu de organizare a procedurilor de achiziție publică, adică proiecte la care nu au fost deja câștigate licitațiile sau nu sunt în execuție”, anunța premierul Marcel Ciolacu.

și demolarea propriu zisă a stadionului din Ștefan cel Mare. Cu toate acestea, potrivit surselor FANATIK, sunt șanse mari ca buldozerele să intre în Ștefan cel Mare mult mai devreme decât se spera, astfel că noul stadion să poată fi construit. Potrivit datelor inițiale, Dinamo ar trebui să aibă arenă nouă undeva până în 2026, deci peste trei ani.

Așa cum era de așteptat, noul stadion Dinamo va arăta cu adevărat spectaculos, fiind dotat cu muzeu, hotel, restaurant și heliport, având o capacitate de 25.059 de locuri. Macheta noului stadion a fost prezentată recent la un eveniment organizat de CS Dinamo, cu mențiunea că noua arenă va costa undeva la 700 de milioane de lei, aproximativ 140 de milioane de euro.

Cel care a făcut anunțul a fost ministrul de interne de atunci, Lucian Bode. “În calitate de ministru al Afacerilor Interne am o responsabilitate atât pentru prezent, cât şi pentru viitor. Azi în premieră prezentăm prima proiecţie 3D a viitorului Stadion Dinamo. Performanţa se face cu investiţii, iar construcţia noii arene este una din priorităţile perioadei următoare. Stadionul va fi noua casă pentru mulţi dintre sportivii noştri, pentru că este vorba despre o arenă multifuncţională cu peste 25.000 de locuri.

Arena nu va fi destinată doar fotbalului, ci va deservi toate secţiile clubului, având spaţii destinate pentru box, haltere, judo, scrimă, lupte, atletism şi aşa mai departe. Noul stadion va fi încadrat conform clasificărilor UEFA în categoria 4 Elite, adică la cele mai înalte standarde, ceea ce înseamnă că pot fi jucate şi finale ale Ligii Campionilor şi alte competiţii. Un element unic în România este şi faptul că arena va avea un heliport care va deservi Spitalul de Urgenţă Floreasca”, declara Lucian Bode.