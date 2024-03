Vești bune pentru milioane de pensionari: încă o creștere de pensii anunțată de ministrul muncii

, vin noi vești bune de la Guvern: ministrul muncii anunță încă o creștere de pensii. Data la care vor fi indexate veniturile a milioane de cetățeni.

Ministrul muncii anunță încă o creștere de pensii. Data la care milioane de români vor avea indexări

Pensiile celor aproximativ 5 milioane de seniori ai țării au fost indexate de la 1 ianuarie 2024 cu 13,8%. Apoi, din septembrie, pensiile vor fi recalculate după noua lege a pensiilor promulgată deja și aflată în vigoare.

Din datele oficiale prezentate în dese rânduri de guvernanți, aproximativ 3 milioane de români vor beneficia de a doua majorare a pensiei. În schimb 1,6 – 2 milioane de români vor rămâne cu aceeași sumă a pensiei sau vor avea majorări mai mici.

, iar primele pensii vor fi virate din 2 septembrie de către poștași. Luni, 25 martie 2024, o altă veste bună vine pentru seniorii țării.

La doar câteva luni după recalculare, cetățenii vor beneficia de o nouă majorare. Prezentă la o televiziune de știri, Simona Bucura-Oprescu, ministrul muncii, a fost întrebată când putem vorbi de o nouă majorare a pensiilor și care e calendarul pe un termen mai lung.

Oficialul Executivului a spus că următoarea creștere va fi în ianuarie 2025. Ministrul a înaintat și un procent provizoriu. A spus că pensionarii vor avea venituri mai mari cu 10 procente. Astfel, o pensie de 2.300 de lei va fi indexată cu circa 230 de lei.

”Avem articolul 84 în noua lege, care spune foarte clar care e mecanismul de creștere a pensiilor. Au fost unii care au spus că am preluat un mecanism care exista deja. Ei bine, într-adevăr, am preluat același mecanism care are doi parametri. Inflația + 50% din câștigul salarial mediu brut. Dar partea semnificativă pe care am adus-o e aceea că am stipulat că această majorare se face în luna ianuarie a fiecărui an.

E un câștig important pentru legea pensiilor. Am avut ani când nu am avut nicio creștere a pensiilor. Aceasta e o garanție pentru pensionari că vor beneficia de această majorare.

În ianuarie 2025 vom avea o altă majorare. Inflația pe care se va statua această majorare o știm, e de peste 10%. Plus jumătate din câștigul salarial mediu brut, acesta e un indicator pe care vom putea să-l comunicăm atunci când INS îl va fundamenta. E important că avem clar faptul că majorarea se face anual în ianuarie”, a declarat Simona Bucura Oprescu, la .