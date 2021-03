Vești bune pentru pensionarii care muncesc. Ce se întâmplă cu plata CAS-ului

Vin vești bune din partea actorilor implicați pe scena politică pentru pensionarii care muncesc. Această categorie socială ar putea fi scutită de la plata CAS-ului, iar acest lucru ar aduce o serie de avantaje financiare.

Deputatul PNL Alexandru Kocsis susține că va avea o inițiativă legislativă prin care pensionarii care aleg să muncească în continuare, să nu mai plătească la Bugetul Asigurărilor Sociale (CAS).

Parlamentarul liberal a făcut o demonstrație pe pagina sa de Facebook în care a arătat cu cât ar crește veniturile acestor pensionari angrenați în câmpul luncii dacă ar decide să renunțe la plata CAS-ului.

Ce se întâmplă cu plata CAS-ului pentru pensionarii care muncesc

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, deputatul liberal Alexandru Kocsis explică ce avantaje va avea inițiativa sa legislativă prin care pensionarii care aleg să muncească în continuare pot să nu mai plătească Bugetul Asigurărilor Sociale.

Kocsis a spus că a primit mai multe mesaje în care i s-a spus că o asemenea iniţiativă nu va fi benefică, deoarece oamenii doresc să plătească CAS în continuare pentru a putea cere recalcularea pensiei la finalul anului de muncă.

”Observaţiile primite au fost corecte, pot fi oameni care să dorească recalcularea, astfel că, în proiectul de lege pe care îl voi depune voi lăsa posibilitatea oamenilor de a alege: plătesc CAS în continuare şi cer recalculare sau solicită scutire de la plata CAS şi pierd posibilitatea de a cere recalculare”, a spus el în online.

”CAS reprezintă 25% din salariul brut şi am ţinut cont de diferenţa de calcul dintre un pensionar femeie şi un pensionar bărbat, reieşită din diferenţa stagiului de cotizare. Stagiul complet de cotizare în cazul barbaţilor este de 35 de ani, iar în cazul femeilor este de 32 de ani”, a explicat Kocsis.

Cu cât cresc veniturile pensionarilor după renunțarea la plata CAS

Politicianul a făcut și o demonstrație. El a spus că în cazul unui bărbat cu un salariu brut de 2500 lei care ar plăti în continuare contribuţia pentru pensie, salariul net al persoanei ar fi de 1500 lei. Dacă nu i s-ar reţine cota CAS salariul net primit ar fi de 2125 lei. După un an, la recalculare – acesta ar primi în plus la pensie 19 lei.

În cazul unei femei cu aceleași venituri, ea ar primi în plus 21 lei suma lunară câștigată în plus la pensie.

”Ca să concluzionez. Pensionarii care s-ar angaja în continuare, pentru un salariu brut de 2500 de lei, şi ar opta pentru scutirea de la plata CAS, ar câştiga în plus după un an de muncă 7500 de lei, iar pensionarii care ar opta pentru plata CAS şi recalcularea pensiei de final de an ar câştiga 19 lei/lună în cazul bărbaților şi 21 lei/lună în cazul femeilor.

Ca să vă faceți o idee, 394 de luni, adică aproximativ 32 de ani de pensie crescută cu 19 lei lunar ar trebui să primească un pensionar bărbat pentru a egala câştigul obţinut într-un an prin scutirea de la plata CAS”, a mai spus liberalul.