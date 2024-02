Vești proaste din Antarctica. Cercetătorii au fost șocați de noul studiu: ”Putem face puține ca să oprim asta”

Oamenii de știință au studiat o carotă de gheață lungă de peste 600 de metri și au constatat că gheața din Antarctica de Vest s-a micșorat brusc și dramatic. Se întâmpla acum 8.000 de ani, însă perspectiva este alarmantă când vine vorba despre rapiditatea cu care gheața se poate topi.

Cercetătorii au fost șocați de noul studiu din Antarctica

Ce au descoperit, de fapt, cercetătorii? Oamenii de știință au ajuns la concluzia că acum 8.000 de ani, a fost nevoie de doar 200 de ani ca o bucată de gheață de 450 de metri să se topească. Vorbim, așadar, despre o parte a stratului de gheață înalt cât Empire State Building. Asta, în doar 200 de ani.

, conform studiului publicat în revista Nature Geosciencem. Problema e că atunci când gheața se topește, nivelul mării crește, iar până acum niciodată nu a existat o astfel de dovadă că gheața din Antarctica s-ar putea topi atât de rapid.

Oamenii de știință știau până acum că acel strat de gheață era mai mare la finalul ultimei ere glaciare, însă nu aveau nicio idee despre cât de mult a durat această schimbare radicală. Conform lui Eric Wolff, glaciolog la Universitatea Cambridge din Marea Britanie, noul studiu va schimba complet modul în care lucrurile erau privite.

dar am reușit să spunem și cât de repede s-a retras“, se bucură Wollf. Marea problemă a omenirii e că stratul de gheață se va topi cu siguranță în viitor. În condițiile în care acum 8000 de ani au fost nevoie de doar 200 de ani pentru o topire a 450 de metri de gheață, lucrurile ar putea fi mult mai dramatice în prezent.

Topirea ghețarilor din Antarctica va avea efecte catastrofale asupra planetei

“Dacă va începe să se retragă, o va face într-adevăr foarte repede“, a adăugat profesorul. Pe scurt, acest lucru va avea consecințe catastrofale asupra creșterii nivelului global al mării. Oamenii de știință spun că stratul de gheață din vestul Antarcticii ar ridica nivelul oceanelor cu peste 5 metri, când se va topi.

Așadar, inundațiile ar fi devastatoare pentru toate orașele de coastă din lume. La rândul său, glacialogul Ted Scambos, de la Universitatea Boulder, Colorado, spune că acest studiu ”este o excelentă lucrare de detectiv”. ”Cantitatea de gheață stocată în Antarctica se poate schimba foarte repede – într-un ritm cu care ar fi greu de gestionat pentru multe orașe de coastă”, a explicat specialistul.

Stratul de gheață din vestul Antarcticii este vulnerabil la schimbările climatice pentru că terenul de sub el se află sub nivelul mării și, pe deasupra, este înclinat în jos. Când apa caldă va ajunge sub ea, stratul de gheață se va topi precum înghețata lăsată la soare.

“Acest lucru s-a întâmplat în mod evident acum 8.000 de ani”, a explicat Wolff. Partea și mai proastă e, potrivit cercetătorului Isobel Rowell, că ”este foarte puțin de făcut pentru a opri acest fenomen”. Oamenii de știință trag săptămânal semnale de alarmă referitor la catastrofa globală ce va urma, însă nu prea multă lume pare dispusă să asculte.