Vești proaste pentru românii care merg în Thassos. Ce restricție au pus autoritățile

Vești proaste pentru românii care merg în Thassos. Autoritățile au emis o restricție de călătorie în zonă, totul din cauza incendiilor.

Românii care urmează să meargă în sau care sunt deja acolo au primit o veste care să nu îi încânte.

Începând de pe 20 august, este interzis accesul în zonele forestiere din insula Thassos, totul din cauza riscurilor de incendiu.

Turiștii care plănuiau să o ia pe drumul Golden Beach sau să ajungă la Teatrul Antic vor trebui să-și amâne planurile. Este vorba de câteva zile sau până când autoritățile vor anunța că este sigur să meargă acolo.

De asemenea, ei nu vor putea ajunge la plajele celebre deja din Thassos anume sau Porto Vathy.

“Începând cu data de 20 august, până la noi ordine ale autorităților, este interzis accesul în zonele forestiere din insula Thassos, din cauza riscului de incendiu!

Așadar NU este permisă circulația pe drumul Makryammos- Golden Beach și Laimos – Teatrul Antic.

NU se poate ajunge la plajele Marble Beach, Porto Vathy”, au transmis administratorii grupului

Avertizarea de la autorități durează și pe 22 august

Conform e din Grecia, avertizarea va fi valabilă pe data de 21 august, dar și pe 22 august. Hărțile puse la dispoziție arată zone roșii în care riscul de incendiu este foarte mare.

Drumurile de acces menționate vor fi închise pentru protecția oamenilor, dar unii desigur că au fost nemulțumiți de acest lucru. Ba chiar au existat și turiști care se întrebau dacă să mai vină sau nu în vacanță având în vedere aceste avertizări.

Totuși, motivele de îngrijorare nu sunt prea multe. Nu vorbim de incendiu propriu-zise, ci de riscul de a apărea incendii și autoritățile sunt precaute.

„Recent am revenit din Tassos și atunci restricțiile au durat doar o zi(09.08), ulterior am vizitat tot ce am dorit. Vacanță plăcută tuturor”, a scris cineva.