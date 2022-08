Veta Biriș dezvăluie secretul căsniciei de 55 de ani, de ziua ei: “El are nădejde în mine, eu în el”. Cine este soțul cântăreței

Veta Biriș împlinește joi, 11 august, vârsta de 73 de ani. Celebra interpretă de folclor își va petrece ziua de naștere în sânul familiei. De ziua ei, artista își va răsfăța familia cu delicioasele preparate tradiționale românești. Veta Biriș a făcut ardei umpluți și cozonac de casă. Interpreta de muzică populară este căsătorită de 55 de ani cu soțul ei și au împreună doi copii. Aceștia au făcut-o bunică, de trei ori. Celebra interpretă i-a interzis familiei sale să îi cumpere cadouri, de ziua ei.

Veta Biriș nu vrea cadouri de ziua ei! Cu ce își răsfață familia

Veta Biriș se va bucuza de ziua ei de clipe frumoase în familie. Celebra interpretă de muzică populară are doi copii și trei nepoți și profita din plin de momentele petrecute alături de ei. Le-a interzis membrilor familiei să îi facă daruri, întrucât consideră că cel mai frumos cadou pentru ea sunt chiar ei. și spune că niciodată nu a vrut să se mute de aici și nici nu regretă acest lucru.

”De ziua mea de naștere voi petrece acasă, cu familia mea, cu cei dragi. Sărbătorile în familie sunt cele mai frumoase. Am pregătit tot felul de preparate, pentru că fiecare vrea altceva. Am făcut ardei umpluți, cozonac și mâine o să fac friptură de porc. Fără cadouri. Nu le dau voie să îmi facă daruri în afară de flori. Ce să îmi mai cumpere? Familia este cel mai frumos cadou, pentru mine.

Pentru o mamă, asta este cea mai mare bucurie pe care o poate avea. Am doi copii și trei nepoți. Locuiesc la țară, pentru că am spus că nu vreau să mă mut de aici și mă bucur că nu am plecat în altă parte. Aici am liniște și mă relaxez, aici mă încarc pozitiv. În rest mergem cu Dumnezeu înainte”, a declarat Veta Biriș, pentru FANATIK.

Veta Biriș sărbătorește 55 de ani de căsnicie anul acesta

Veta Biriș împlinește și 55 ani de la căsătorie. Dezvăluie secretul relației de lungă durată și susține că două lucruri importante stau la bază, respectul și înțelegerea. Se bazează unul pe altul, iar anii i-au găsit apropiați și mai ales cu liniște în suflet.

”Secretul căsniciei? Înțelegerea și respectul. Acestea sunt cele mai importante într-o căsătorie. Acum, noi chiar suntem așa de bine! Bătrânețea ne-a surprins ca doi oameni, apropiați unul de altul. Avem liniște că suntem amândoi. El are nădejde în mine, eu în el. Este mare lucru să te poți baza pe cel de lângă tine. În rest, să fim sănătoși, că sănătatea e cea mai importantă”, a declarat Veta Biriș, pentru FANATIK.

Veta Biriș: ”Mie mi-au lipsit liniștea și odihna”

Dacă pentru alții a adus neplăceri, pentru Veta Biriș, a adus odihnă și liniște, de care spune, că n-a prea avut parte.

”Mie mi-au lipsit liniștea și odihna și m-am bucurat în pandemie de amândouă, din plin. Și m-am bucurat. A fost bine. Și acum am, uneori, câte două-trei spectacole sau evenimente și este obositor. Ar trebui să iau mai puține”, conchide artista.

Veta Biriș a cântat mult timp cântece patriotice, încă din tinerețe, când a făcut parte și din Cenaclul Flacăra, alături de Adrian Păunescu. A efectuat turnee în multe țări, care i-au plăcut enorm, dar spune că nicăieri nu este ca acasă.

”Cele mai frumoase turnee din cariera mea au fost cele din Elveția, Germania și mai ales Australia, unde mi-au plăcut foarte mult ”Minunile” pe care le-am văzut acolo. Peste tot e frumos. Dar eu sunt patrioată și consider că nicăieri nu este mai frumos decât acasă, în țărișoara mea. Nicăieri nu este mai frumos ca acolo unde îți este sufletul, fiecare unde se simte mai bine”, susține artista Veta Biriș.

Veta Biriș a debutat în anul 1967

Interpreta de muzică populară Veta Biriş este născută la 11 august 1949, în județul Alba. Artista provine dintr-o familie cu opt copii. În 1966 s-a mutat în Căpâlna de Jos. Cântăreața este mătușa actorului Silviu Biriș.

Veta Biriș a debutat în anul 1967 în emisiunea de televiziune „Dialoguri la distanță”, la care a participat ca reprezentant al Regiunii Autonome Maghiare Mureș (regiune care a existat în România între 1952 și 1968).

Primele înregistrări audio le-a efectuat la Radio Târgu Mureș. Dar, Veta Biriș a cunoscut consacrarea după ce a participat la concursul „Floarea din grădină” (1974) de la Televiziunea Română. Atunci aceasta a câștigat marele trofeu.

„Cântecul Iancului”, „Bădiță de pe Târnavă”, „Mândre-s nunțile-n Tăuni”, „Mama mi-o făcut gura”, „Sus, sus, sus la munte, sus”, „Așa-i românul”, „Noi suntem români”, „Hai să-ntindem hora mare”, sunt cele mai cunoscute melodii din repertoriul artistei.