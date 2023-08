„Veți trimite echipa a doua în Farul – U Craiova?” Gică Popescu face lumină

Farul Constanța nu va beneficia de tratamentul special pe care îl au cei de la Sepsi OSK, care vor avea meciul cu Poli Iași amânat. Echipa lui Gică Hagi va juca partida cu Universitatea Craiova, potrivit deciziei LPF. În acest context, Gică Popescu a vorbit despre strategia constănțenilor, pe care o vor implementa în acest weekend.

Gică Popescu: “Nu există echipa a doua”

La Gică Popescu a vorbit despre planul pe care îl va avea Farul Constanța în meciul cu Universitatea Craiova. Președintele constănțenilor a explicat că la Farul nu există echipa a doua. Popescu a spus că Gică Hagi are un lot suficient de bun și de larg. Astfel, “Regele’ poate să creeze un prim 11 competitiv contra craiovenilor.

“La noi nu există echipa a doua. Avem 24 de jucători din care alegem. În funcție de nevoile pe care le avem sau programul pe care îl avem facem cel mai bun prim 11. Este normal să menajăm anumiți jucători în favoarea meciului din Conference League. Sunt convins că Gică va avea la dispoziție tot lotul de jucători. Și îi va pregăti pe toți. Însă, nu știu ce jucători va alege Hagi.”, a declarat Gică Popescu.

Gică Popescu, despre revenirea lui Ianis Hagi la Farul

Gică Popescu a fost extrem de bucuros. Emoția l-a cuprins după ce în fața campioanei Finlandei, HJK Helsinki. Nașul lui Ianis crede că e aproape imposibil ca jucătorul lui Rangers să se întoarcă la Farul: „Ar fi senzațional să ne permitem să aducem un jucător de talia lui Ianis, însă din păcate nu. Sunt convins că Ianis va reveni la cel mai înalt nivel, la o echipă foarte, foarte bună. Nivelul lui este unul extraordinar și sunt convins că lucrurile vor intra pe un făgaș normal cât mai repede”.

Ianis Hagi nu duce lipsă de oferte

și are încredere că va face o alegere bună. La ultima conferință, jucătorul lui Rangers a spus că este nemulțumit de modul în care este tratat pe Ibrox. Hagi Jr. a dat de înțeles că își dorește foarte mult să joace. Ianis pare încrezător că va primi o nouă oportunitate.

„Nu a existat un mesaj, când am semnat am știut care e treaba mea, așa că oricând mă aflu pe teren trebuie să creez pentru această echipă, cred că toată lumea știe ce are de făcut când vine aici. Oamenii se așteaptă să creez și să creez haos în apărarea adversă, atacuri ofensive, știu ce trebuie să fac.

Cred că fiecare fotbalist își dorește să joace, în mod clar sunt dezamăgit de situația în care mă aflu, dar știți, respect deciziile, nu înseamnă că sunt de acord cu ele, dar le respect. Vin după o accidentare de un an, vreau doar să joc fotbal”, spunea Ianis Hagi, după meciul din Cupa Ligii cu Merton, câștigat cu 2-1.

Mesajul lui Ianis Hagi către Rangers

Mesajul lui Ianis este simplu. Își dorește să prindă mai multe minute pe teren, pentru a-și reveni la forma cu care i-a cucerit pe fanii de pe Ibrox și pentru a prinde lotul echipei naționale: „E antrenorul acestui club, sunt un băiat simplu, iubesc fotbalul. Mă antrenez zilnic la 100%, vin după o accidentare de un an. Știu cine sunt, îmi cunosc istoria la acest club, ce am făcut, vreau doar să joc fotbal.

Nu sunt în poziția de a demonstra ceva cuiva, știu cine sunt ca jucător, știu ce am făcut aici când am jucat, ce am câștigat la acest club, atât trofee individuale cât și colective. Așa cum am spus sunt doar un băiat simplu, iubesc să joc fotbal. Asta am făcut încă de când am început să merg, sunt fericit să fiu pe teren, să joc”

