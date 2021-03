Vica Blochina, implicată într-un accident rutier. În ce stare se află blondina acum

Vica Blochina a fost implicată într-un accident rutier, blondina dezvăluind totul pe rețelele de socializare, acolo unde își ține fanii la curent. Frumoasa blondină a dezvăluit cum se simte, dar și cum a ajuns în această situație neplăcută.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vedeta a mărturisit că a început să se simtă rău în timp ce era la volanul mașinii personale, moment în care a vrut să tragă pe dreapta. Din păcate, fosta iubită a lui Victor Pițurcă a leșinat și nu a mai putut evita coliziunea cu un autoturism din apropiere.

Accidentul s-a petrecut la începutul săptămânii, la fața locului deplasându-se oamenii legii și o Ambulanță. Vica Blochina a ajuns de urgență la spital, precizând că are dureri foarte mari la un picior, motiv pentru care a făcut mai multe analize.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vica Blochina a avut accident de mașină. Cum se simte vedeta

Vica Blochina a fost supusă mai multor investigații medicale, fiind nevoită să stea internată peste noapte. Blondina le-a povestit fanilor de pe rețelele de socializare că este bine, având numai dureri la un picior, unde s-a lovit destul de rău în urma impactului.

Bolidul de lux al frumoasei blondine a fost avariat destul de serios, în timp ce mașina cu care a intrat în coliziune are o oglindă ruptă. Este a doua oară când vedeta își avariază mașina, în urmă cu mai bine de 4 ani fiind lovită de un șofer neatent în trafic.

ADVERTISEMENT

„Mi s-a făcut foarte rău, nu mai vedeam în fața ochilor. Și am tras pe dreapta. Am intrat în altă mașină. Am leșinat practic la volan. Și am rupt oglinda. Mașina este lovită. Am făcut analize, vedem ce s-a întâmplat. Sunt lovită la un picior”, a declarat vedeta pentru click.ro.

Ulterior, Vica Blochina a revenit pe rețelele de socializare, unde și-a asigurat urmăritorii că este teafără. Vedeta a publicat o imagine în care stă în pat, cu branula în brațul drept, dar cu zâmbetul pe buze, semn că a trecut cu bine peste incident.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Niciodată nu m-am gândit cât de norocoasă sunt să am atâția prieteni și oameni care-mi sunt alături, atât în momentele frumoase ale vieții cotidiene, dar mai ales în cele grele. M-ați făcut să mă simt atât de copleșită de mesajele voastre.

Mi-ați dat putere și cel mai important, că nu sunt singură. Prietenia e un lucru rar și de mare preț în aceste zile. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături, vă mulțumesc pentru gândurile voastre și vă sunt recunoscătoare vouă, prietenilor mei din presa și nu numai.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dar mai ales celor care sunteți alături de mine, zi de zi. Vă pup și să auzim numai de bine!!!”, a scris fosta iubită a lui Victor Pițurcă pe Instagram.