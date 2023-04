Vica Blochina o distruge pe Bianca Patrichi, colega ei de la Survivor: „O demasc”

Vica Blochina este foc și pară pe Bianca Patrichi. Chiar dacă a părăsit competiția Survivor, foștii colegi o pun la punct, în continuare, pe nepoata lui Cornel Patrichi. Printre Faimoșii cu care Bianca Patrichi a avut ceva de împărțit pe insula din Dominicană se numără și Vica Blochina. Cele două au avut conflicte dure și și-au adresat cuvinte jignitoare, însă acum fosta lui Victor Pițurcă spune tot ce s-a întâmplat pe insulă.

Vica Blochina: „Bianca Patrichi era lipicioasă în față, dar pe la spate îi bârfea pe toți”

Vica Blochina și Bianca Patrichi au fost apropiate la începutul competiției. Cele două petreceau mult timp împreună pe insula din Republica Dominicană. După un timp însă, fosta lui Victor Pițurcă a realizat că Bianca nu ar fi așa cum își dorește să pară.

„Bianca a fost un om care dormea lângă mine, o ajutam cu foarte multe lucruri, ne ţineam în braţe dacă îi era rău. Ea era foarte lipicioasă ca să nu o voteze lumea.

Bârfea de multe ori despre toți colegii. Eu nu vreau să vorbesc mult pentru că nu sunt genul să dau detalii despre vieţile intime ale persoanelor publice. Dar ea aşa făcea. Am crezut că mă place şi se deschide faţă de mine, apoi mi-am dat seama ce caracter are”, susține Vica Blochina, în exclusivitate, pentru FANATIK

Vica Blochina: „Bianca Patrichi a vorbit urât de Crina Abrudan, de Jorge și de Kamara”

Cea mai cunoscută amantă din România susține că fosta sa colegă și prietenă de la Survivor nu ezita să bârfească și să râdă de coechipierii săi cu orice ocazie. După ce , acum Vica spune și ea cum ar fi fost nepoata lui Cornel Patrichi, de fapt.

„Povestea de multe ori despre colegi. Inclusiv despre Jorge, colegul ei, a spus lucruri urâte rău de tot. Ea avea informaţii despre toată lumea şi vorbea urât.

Am fost la multe reality-show-uri, Ferma, Asia Express, m-am mai certat cu lumea, m-am împăcat, dar un asemenea caracter, cum o jignea pe Crina Abrudan, cum vorbea despre Kamara, cum a încercat să însceneze povestea cu DOC, eu nu am întâlnit pe nimeni aşa. I-a denigrat pe toţi”, mai spune Vica Blochina.

Vica Blochina o acuză pe Bianca Patrichi că nu a jucat corect și a încercat să o elimine pe ea din concurs: „Pentru mine a fost un șoc total!”

Cel mai șocant moment din competiția Survivor a fost cel în care Mărul discordiei: o ciocolată, miza: eliminarea Vicăi din competiție, susține ea.

„Eu nu mănânc dulciuri de fel, aşa că atunci când am găsit ciocolata, am preferat să o ofer colegelor. Am împărţit-o lor pentru că ştiam că îşi doresc mult.

Pentru mine a fost un şoc total atunci când ea s-a dus la Ada şi m-a îmbârligat. I-a spus că eu nu am vrut să îi dau ei ciocolata şi a început să mă acuze în faţa camerei că eu am mâncare la mine, lucru total neadevărat. Ea ştiind că am semnat contractul, şi dacă aş fi greşit aş fi putut fi eliminată, a făcut asta” susține Vica Blochina.

Acela a fost momentul cheie în care celebra blondă și-a dat seama că cea pe care o considera prietenă ar fi “jucat” pe cont propriu. “Atunci am realizat ce a vrut să facă. De asta am şi făcut scandalul pentru că eu puteam să o iau departe pe plajă, unde nu erau camere, să o scuip între ochi şi să îi spun şi vreo două şi nimeni nu ştia. Ea s-a dus inclusiv la producţie să spună că eu am avut mâncare şi i-am dat-o ei. Păi tu de ce ai mâncat?!”, susține Vica Blochina, în exclusivitate, pentru FANATIK

Vica Blochina: „Bianca este foarte rea și nu suportă femeile care ies în evidență”

De la asta s-a ajuns la jigniri în toată regula. Cele două și-au spus lucruri pe care nici pe stadioanele de fotbal, al meciurile grele, nu le-am mai auzit, darămite într-o emisiune tv. Lezată de cele auzite de la Bianca, Vica se justifică.

„Ea nu poate să suporte femeile care ies mai mult în evidenţă decât ea. Este o persoană foarte rea. S-a certat cu toţi colegii şi i-a eliminat pe toţi. Nu este deloc atât de albă şi pufoasă precum vrea să pară.

Ce putea ea să spună de mine?! A spus că fac striptease, eu nu am făcut striptease în viaţa mea. Eu nu am simţit nevoia să mă justific în faţa uneia care s-a dus la Insula Iubirii şi a făcut ce a făcut pe acolo, ştie toată lumea”, spune Vica pentru FANATIK

Vica Blochina: „Bianca știa de acasă povestea cu nepoata lui Cornel Patrichi”

Cea mai cunoscută amantă din România susține că Bianca ar fi fost doritoare de celebritate și bani. Astfel, prima dată aceasta a fost luată în competiție pentru a lupta în echipa Războinicilor, susține Vica. Nemulțumită însă de onorariul primit, Bianca a făcut tranziția în echipa Faimoșilor.

„Inițial, Bianca s-a înscris la Războinici şi antrenamentele le-a făcut la Războinici. Nu ştiu prin ce minune a ajuns la Faimoşi, nu este treaba mea. Se plângea că ia puţini bani la Războinici. Voia să strângă bani de asta şi a ajuns la Faimoşi şi nu voia să plece de acolo. Este de înţeles şi asta pentru că toţi am avut un buget pentru care am mers în competiţie.

Se foloseşte mult de unchiul ei, Cornel Patrichi. Nici nu sunt sigură că este unchiul ei pentru că ea a povestit că nu s-a întâlnit niciodată cu el. Nu ştiu ce relaţie de rudenie au, dacă ea nu l-a văzut în viaţa ei.

S-au intersectat într-o parcare. Cred că povestea asta cu `nepoata lui Cornel Patrichi` a învățat-o pentru a da bine în televiziune şi a fi la Faimoşi.”, mai spune Vica Blochina pentru FANATIK

În plus, mama copilului lui Victor Pițurcă spune că, deși a crezut că spiritele se vor liniști , iar Bianca își va vedea de competiție, se pare că și după eliminarea ei, Bianca Patrichi ar fi vorbit-o de rău.

“Şi după ce am plecat din Survivor nu a existat zi în care Bianca să nu mă vorbească. Toţi care au ieşit din competiţie mi-au spus că a vorbit non-stop despre mine. Nu avea linişte dacă nu vorbea despre mine şi încerca să mă desfiinţeze şi mă făcea în toate felurile. Ştiu sigur asta.

Asta am vrut cât am fost în competiție: să o demasc! Eu sunt un om matur, am experienţă şi ştiam că îşi va da arama pe faţă. Jorge i-a sărit în ajutor când se plângea că i-am stricat eu numele. Ce nume i-am stricat?! Aţi mai văzut-o pe undeva?!” a concluzionat Vica Blochina pentru FANATIK