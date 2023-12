Victor Angelescu a povestit despre ruptura de Daniel Niculae: “Pentru mine a fost un șoc”

Trupa din Giulești s-a zbătut în ligile inferioare, iar conducerea a fost nevoită să facă multiple compromisuri pentru a scoate echipa la suprafață. Victor Angelescu și Daniel Niculae au contribuit decisiv la ascensiunea Rapidului.

Angelescu și Niculae au trecut prin momente dificile

“Două lucruri vreau să te întreb, nu e importantă ordinea. Ai spus că tot timpul ai crezut în Daniel Niculae, v-ați înțeles foarte bine, dar e un moment în care Nico părăsește proiectul. Ai zis că dacă pleacă cel care te-a convins să vii.

Te-ai simțit abandonat în momentul acela când ți-a zis că pleacă? Lăsat așa, descurcă-te că eu plec, adică eu te aduc pe tine, vezi tu ce faci”, a întrebat Robert Niță, moderatorul emisiunii “Suflet de Rapidist”.

“Eu am declarat, fiecare are opinia lui, pentru mine a fost un șoc. A fost foarte rapid, deja făcusem pasul, prima oară m-am gândit dacă să mai rămând. Noi am ținut legătura după, am rămas apropiați, vorbeam și de Rapid”, a declarat Victor Angelescu.

Dan Șucu a adus stabilitate la echipă

În prezent, formația Giuleșteană se bucură de stabilitate financiară și administrativă. Echipa lui Bergodi ocupă poziția a 4-a în Superliga și se pregătește de noi transferuri în această iarnă.

“A fost o perioadă în care m-am simțit abandonat când a decis prima oară să plece. Am încercat să văd și din perspectiva lui motivul pentru care a decis să plece. Am rămas în relații bune. Până să vină a doua oară președinte am mai încercat să îl aduc de două ori.

Prima oară după o perioadă scurtă m-a refuzat, a doua oară am reușit să îl conving, dar nu ne-am înțeles cu domnii care erau la conducere atunci, nu am putut. Înainte să vină fondul, am avut un alt partener, pe cel de la Chiajna.

Atunci nu aveam drept de veto, când am cumpărat clubul am luat decizia să îl pun pe Nico și să mă despart de alte persoane. Dacă te gândești, tot răul spre bine, am ajuns aici. Nico președinte, eu acționar, poate a fost mai bine.

Faptul că el atunci a plecat a fost o chestie personală, nu comentez eu. A spus că nu poate să lucreze cu anumite persoane. Eu nu aveam cum să intru la Rapid dacă nu lucram cu persoanele respective atunci. Până la urmă am luat deciziile bune. Nico a plecat și s-a întors, pare că a ieșit bine, așa că nu mă plâng”, a completat Victor Angelescu.

