Dezvăluiri din culise. Ce plan secret are Dan Șucu pentru investițiile în fotbal și la Rapid

Rapid a redevenit o forță în Superliga odată cu venirea lui Dan Șucu la echipă. Transferurile reușite, dar și managementul echilibrat, au făcut din trupa lui Bergodi o echipă care se luptă la titlu.

Șucu pregătește noi investiții

“Ai spus că la început nu ai vrut, după ai mers la un meci și i-ai dat mesaj lui Nico că te alături proiectului. Și a povestit și Daniel Niculae că v-ați rugat de domnul Șucu. S-a lăsat atât de greu domnul Șucu?”, a întrebat Robert Niță.

“Nu poți să zic că s-a lăsat atât de greu. Pentru că, mai întâi, am avut o primă colaborare, s-a scris la vremea respectivă, pe copii și juniori. Domnul Șucu cumpărase baza Coresi, după cum știți copiii lui fac fotbal.

Prima oară când ne-am văzut, el cumpărase baza și noi ne antrenam acolo. Am vorbit despre o colaborare pe partea de copii și juniori, fiind interesat de partea asta prin cei doi copii ai săi. Acolo a fost o discuție foarte rapidă în care a spus că da, își dorea să ajute și fotbalul de masă.

Să facă mai multe proiecte, pe lânga asta, nu știu dacă ar trebui să spun, să nu-l dau în vileag, planifică să cumpere foarte multe baze și în alte orașe. În țară, să dezvolte, să investească în copii și juniori, în fotbal de masă”, a declarat Victor Angelescu.

Rapid a avut o campanie de transferuri de succes

Rapid se poate lăuda cu o campanie de achiziții de succes. Cel mai răsunător transfer al anului a fost Rrahmani. Pe lângă Rrahmani, Petrila și Borza sunt alte două nume care au schimbat fața echipei.

“Este proiectul dânsului și e cumva separat de bugetul Rapidului. Ne aduce niște beneficii, asta e clar. O să ajungă, sperăm noi destul de mulți să ajungă în centru. În primul rând e Școala de Fotbal a Rapidului.

După, pentru a veni în acționariat și a intra la Rapid, normal că a trebuit un pic… nu neapărat greu. L-am adus la meci să vadă ce înseamnă Rapidul. Ușor ușor să vadă despre ce e vorba.

L-am adus la meciuri, a văzut ce înseamnă un derby, galeria, cum ne desfășurăm. După 2-3 meciuri m-a sunat să discutăm cum să intre, cum să facem. Normal, după a mai ținut până s-au făcut actele, până când am cumpărat acțiunile și le-am vândut către Dan.

Nu neapărat că s-a lăsat greu, dar normal, trebuia să arătăm și noi ce am făcut până atunci, ce înseamnă clubul. Un audit. Să verifice și el că tot ce spunem e ok, a fost ok, a intrat și cred că a fost de bun augur”, a completat Victor Angelescu.

