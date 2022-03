Victor Angelescu explică numirea lui Adrian Mutu: ”Nu cred că este un jucător emblematic pentru Dinamo. În decizia luată au cântărit cel mai mult rezultatele de la tineret”

După demiterea lui Mihai Iosif, cu care Rapid ajunsese la nu mai puțin de 10 meciuri consecutive fără victorie în Casa Pariurilor Liga 1, Victor Angelescu a mers pe mâna lui Adrian Mutu. O decizie de neînțeles pentru mulți dintre suporteri, în condițiile în care aceștia îi vedeau drept favoriți pentru postul de antrenor pe Marius Șumudică și Daniel Pancu.

Cum explică Victor Angelescu numirea lui Adrian Mutu

Chestionat pe marginea subiectului, Victor Angelescu a explicat că în această decizie au cântărit în mod special rezultatele obținute la cârma naționalei U21 a României, cu care s-a calificat la Campionatul European de anul trecut. În plus, strategia pe termen lung a giuleștenilor va avea în vedere promovarea unui număr cât mai mare de jucători din propria pepinieră.

„Noi credem că Adrian Mutu este cel mai capabil în acest moment. Despre jucătorul Adrian Mutu nu cred că trebuie să vorbim, știe toată lumea cariera lui. Pentru mine a cântărit cel mai mult faptul că a fost la naționala U21 și a avut rezultate”, a declarat finanțatorul Rapidului, la .

„Nu cred că este un jucător emblematic pentru Dinamo”

Cât despre reacțiile dure ale fanilor la aflarea veștii că Adrian Mutu a preluat echipa în detrimentul unor foști mari rapidiști, Angelescu a subliniat că „Briliantul” nu poate fi catalogat drept un jucător emblematic al rivalei Dinamo, în condițiile în care a evoluat doar un an în Ștefan cel Mare (n.r. 1998-1999).

„Nu știu ce reacții au fost, bănuiesc că unii suporteri nu au fost de acord. E părerea lor, noi am luat această decizie și suntem împăcați cu ea.

Sunt câteva nume în fotbalul românesc pe care nu le poți cataloga ca steliști, dinamoviști sau rapidiști. Nu cred că Mutu este un jucător emblematic pentru Dinamo, fiindcă a jucat un an”, a spus patronul alb-vișiniilor”, dând, totodată, asigurări că nu este „supărat” pe Marius Șumudică, tehnician dorit insistent de suporteri.

„Nu am absolut nicio problemă cu el, am și vorbit la telefon acum câteva zile. Am spus tot timpul că are un CV impresionant și a dovedit că este un antrenor foarte bun. Noi am făcut o analiză și am luat decizia care cred că e cea mai bună în momentul de față pentru Rapid”, a conchis Victor Angelescu.