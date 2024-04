Victor Angelescu, martor pe viu în deplasarea horror de la Craiova: „De la un anumit moment nu mai pot să explic. Dă-l încolo de ADN”

Victor Angelescu, acționarul celor de la Rapid a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre situația clubului din Giulești.

Victor Angelescu a vorbit despre meciul cu Universitatea Craiova: „E prima dată când nu pot să-mi explic ce s-a întâmplat”

Victor Angelescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că nu poate să își explice ce s-a întâmplat în

ADVERTISEMENT

„Vă dați seama, ne-am bucurat când am avut 1-0. Am avut o primă repriză foarte bună, în care cei de la Craiova n-au ajuns o dată la poartă, au avut doar un singur corner. Noi am avut lovituri libere, cornere, ocazii foarte mari, am jucat excepțional 11 la 11, am dat gol, au luat roșu si după aia nu pot să-mi explic.

Sunt de ceva ani în fotbal și e pentru prima dată când nu pot să-mi explic ce s-a întâmplat. Se întâmplă să ai zile rele, meciuri proaste, anul trecut ne-a bătut Farul cu 7-2 la un moment dat, doar că ei au prins o zi excepțională, noi o zi foarte proastă. Așa cum s-a întâmplat și cu FCSB, noi am prins o zi foarte bună, ei o zi foarte proastă.

ADVERTISEMENT

Lucrurile astea se întâmplă, dar pe decursul unui meci tu să joci atât de bine 11 la 11, să dai gol, să ai om în plus și dintr-o dată , inexplicabil, să nu mai poți să nu mai ieși de la tine din careu, nu mi s-a întâmplat. Ok, cădere mentală…de ce cazi? ai 1-0, joci 11 contra 10, ei trebuiau să cadă mental, nu noi”, a declarat Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

Victor Angelescu, declarație surprinzătoare la adresa clubului din Giulești: „Dă-l naiba de ADN al Rapidului”

Acționarul celor de la Rapid, Victor Angelescu, a vorbit și despre mentalitatea propriilor jucători, iar acesta este de părere că întreagă echipă nu are viziune de campioană, asta si din cauza ADN-ului clubului din Giulești.

ADVERTISEMENT

Nu știu dacă a fost o cădere mentală că nu existau motive. Chiar și dacă primești un gol, asta e, se mai întâmplă, dar cu un om în plus, mai ales că jucam mai bine, trebuia să te duci peste ei. După am mai luat un gol și din minutul 60 nu cred că am mai avut două ocazii.

Toată lumea că ăsta e ADN-UL Rapidului, dom’le, dă-l naiba de ADN al Rapidului, nu se poate. Nu știu ce să zic. Tot timpul găsim câte o scuză. Poate jucătorii și toți cei ce țin de partea sportivă nu sunt mental pregătiți să ne batem la campionat.

ADVERTISEMENT

Nu era ca și cum câștigam titlu în acest meci și ei s-au speriat, dar e inexplicabil cum într-un meci poți să joci atât de bine, după care aceiași jucători să se transforme și să joace atât de slab când suntem cu un om în plus.

Când ai 1-0 și om în plus, trebuie să te duci tu peste ei, nu poți să ai asemenea căderi. Dacă tu joci atât de bine 11 la 11, cum să îți fie frică să joci 11 la 10? Nu înțeleg”, a mai declarat acționarul la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care este live în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, în direct pe site-ul FANATIK.RO.

Victor Angelescu, martor pe viu în deplasarea horror de la Craiova