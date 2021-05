Victor Ponta, asaltat de un cerșetor în timp ce se afla la o terasă. Cum a reacționat fostul premier

Victor Ponta, fostul premier al României, a avut parte de o ”întâlnire” nu foarte plăcută în timp ce se afla la o terasă din Capitală. Acesta a fost întâmpinat de un cerșetor, însă nu a fost prea deranjat de moment.

Profitând de vremea bună de afară, unul dintre cei mai importanți politicieni ai țării din ultimul deceniu și-a dat întâlnire cu câțiva prieteni la o terasă din București, frecventată de lumea bună.

Aici, Ponta și cei prezenți la masă au fost deranjați de un ”oaspete” nu tocmai poftit. Un om al străzii a vrut să profite de bunătatea celor aflați la masă și a început să ceară bani.

Victor Ponta, asaltat de un cerșetor în timp ce se afla la o terasă

Potrivit celor de la Spynews, cerșetorul a venit de mai multe ori la masa fostului premier, însă nicio încercare a acestuia nu s-a soldat cu vreun gest mărinimos din partea politicianului.

Dacă Ponta a avut arici la portofel, un prieten de-al său i-a oferit omului străzii niște bancnote, potrivit sursei citate.

În ceea ce privește reacția cunoscutului politician, din filmare se observă că aceasta nu a fost deloc una dură. Ba dimpotrivă, Ponta i-a zâmbit, făcându-i de mai multe ori cu mâna, fie să-l salute, fie probabil să-l îndemne pe cerșetor să plece de la masa lor.

În final, niciuna dintre persoanele prezenta la masă nu s-a ridicat, ospătarul angajat la terasă fiind cel care l-a condus pe omul străzii mai departe de fostul premier și de amicii lui.

Cu ce se ocupă Victor Ponta după ce a ratat intrarea în Parlament

În decembrie 2020, la alegerile parlamentare, Pro România, partidul condus de Victor Ponta, nu a strâns suficiente voturi pentru a depăşi pragul electoral. La Camera Deputaţilor, partidul a obţinut 241.267 voturi – 4,09%, iar la Senat 244.225 voturi – 4,13%.

În ceea ce-l privește, Victor Ponta nu are timp de relaxare și spune că lucrează în zona privată. ”Lucrez într-o zonă privată în care nu am lucrat până acum, pentru că nu aveam voie, eram incompatibil. Deci, din punctul acesta de vedere nu mă plâng absolut deloc. Nu sunt consultant politic, lucrez în consultanţă de afaceri, în străinătate, pentru zona Europei Centrale şi de Est. Compania nu are business în România.

Sunt în politică, dar nu în divizia naţională. M-am retrogradat. Am şi mers foarte mult la serviciu, lucrez online. La partid merg o dată sau de două ori pe săptămână, avem un secretar general, avem o echipă de conducere. Am zis: domne dacă vreţi să reconstruim ceva pentru 2024, apucaţi-vă de acum, dar cu nişte forţe proaspete”, a spus Ponta, conform Business Magazin.