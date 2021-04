Victor Ponta, citat ca martor în dosarul Belina. Ce le-a spus judecătorilor despre „insula lui Dragnea”

Victor Ponta s-a prezentat marți, 20 aprilie, la Tribunalul București, pentru a da declarații, în calitate de martor, în dosarul Belina, cu privire la trecerea insulei din patrimoniul Apelor Române în fieful lui Liviu Dragnea.

„Pot să spun în legătură cu cele două proiecte de HG că nu am observat niciun aspect care să-mi atragă atenția. În timpul guvernării în care am exercitat funcția de prim-ministru au fost exercitate mii de active către autoritățile locale, astfel încât pot preciza că procedura era una uzuală”, le-a explicat fostul premier judecătorilor, potrivit Realitatea Plus.

Acesta a mai fost chemat, în două rânduri, pentru a da declarații cu privire la documentația prin care s-a realizat trecerea insulei în patrimoniul Consiliului Județean Teleorman, dar a refuzat să se prezinte.

Victor Ponta, la Tribunalul București. A fost citat ca martor în dosarul Belina

„M-am deplasat în Insula Belina, din câte îmi amintesc, de două ori, în 2014 și 2016, la invitația colegului meu Liviu Dragnea, vice prim-ministru. Am observat o cabană, nu am intrat în interior și nu am rămas peste noapte.

Era un loc amenajat ad-hoc, unde am aterizat cu elicopterul în 2014. În 2016 am mers cu mașina. Nu am întâlnit-o pe doamna Sevil Shhaideh. Am intrat în acea cabană, toți care am fost acolo aveam acces în interiorul acelei locații. Era o cabană cu un singur nivel.

Nu cunosc dacă s-a achitat vreo taxă. Am fost invitat de domnul Dragnea în Teleorman în mai multe locații și nu am achitat niciodată. Pot să spun în legătură cu cele două proiecte de HG că nu am observat niciun aspect care să-mi atragă atenția.

În timpul guvernării în care am exercitat funcția de prim ministru au fost exercitate mii de active către autoritățile locale, astfel încât pot preciza că procedura era una uzuală.

Pot preciza că nu am discutat niciodată cu doamna Shhaideh aspecte legate de cele două locații din județul Teleorman, ci doar o dată cu domnul Liviu Dragnea, care ne-a spus că în acea zonă se dorește a fi implementat un proiect pentru dezvoltare de către consiliul județean. Discuție pe care am avut-o înainte de introducerea pe circuitul de avizare a celor două proiecte.

După ce erau absolut toate semnăturile miniștrilor, secretarul general al Guvernului ducea la mapă. După ce e semnată de toți miniștri, foaia galbenă e semnată de secretarul general, ultimul care semnează e prim ministrul. În ședința de guvern se decidea asupra formei finale atunci când existau contradicții”, a declarat Victor Ponta în timpul audierilor.

Liviu Dragnea era dus pe insula Belina cu un elicopter plătit de PSD

În altă ordine de idei, un pilot le-a relatat judecătorilor că Liviu Dragnea a fost transportat de mai multe ori pe insula Belina cu un elicopter, în baza unui contract încheiat cu Partidul Social Democrat, pe care acesta îl conducea.

„L-am transportat de mai multe ori pe domnul Dragnea pe insula Belina. Nu ştiu dacă este insulă din punct de vedere geografic, dar aşa o identificam.

Imediat după ce aterizam pe insula Belina, îl lăsam pe domnul Dragnea şi plecam. Serviciile de transport au fost încheiate în baza unui contract semnat între Cobrex Trans şi PSD”, a declarat acesta în timpul audierii.