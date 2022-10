Video. Alertă de mișcări seismice în Italia, după erupția vulcanului Stromboli. Imagini spectaculoase

Este alertă în Italia. Vulcanul situat pe insula Stromboli, pe coasta de sud, lângă Sicilia, a erupt duminică, notează .

Stromboli a provocat prăbușirea parțială a terasei craterului. Imediat, fluxul de lavă care a cauzat prăbușirea într-o parte a marginii craterului a produs un semnal seismic de 3 minute înregistrat de rețeaua de cutremure.



Institutul Național de Cercetare în Geofizică și Vulcanologie din Italia a postat filmări și imagini cu spectaculosul fenomen natural, precizând:

”Erupție și revărsare de lavă pe Sciara del Fuoco din Stromboli, 9 octombrie 2022. Iată imaginile camerelor de supraveghere ale INGV -Observatorul Etneo.”

În scurt timp, Departamentul Protecției Civile a instituit trecerea de la nivelul galben la nivelul portocaliu de alertă pentru mișcări seismice ”după evaluările făcute în timpul întâlnirii cu Centrele de competență și Departamentul Protecției Civile din Regiunea Siciliană”.

Institutul italian de specialitate a precizat că o primă explozie majoră a fost înregistrată pe 29 septembrie, înainte ca ”o creștere marcantă a activității vulcanice să culmineze cu o revărsare intensă de lavă” din craterul nordic, care s-a ramificat în multiple fluxuri care se întindeau până la coastă.

Ed ecco come si presenta la Sciara del Fuoco dello in questi minuti! All’interno del video possiamo chiaramente vedere come il trabocco lavico rimanga ben alimentato e come continui a provocare la formazione di flussi piroclastici che si riversano in mare.

