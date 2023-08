Video. Cum arată Cristian Cioacă după 9 ani de pușcărie. Ce scria pe șapca purtată la ieșire

Cum arată Cristian Cioacă după nouă ani petrecuți în spatele gratiilor. , marți 22 august. El a fost așteptat de cumnatul său la ieșirea din penitenciar.

Cum arată Cristian Cioacă după 9 ani de pușcărie

Cu zâmbetul pe buze, purtând o șapcă cu inscripția „Police”, Cioacă a oferit câteva declarații jurnaliștilor care l-au așteptat la poarta Penitenciarului Mioveni. Cioacă și-a început discursul spunând că aceasta este prima zi din restul vieții sale, se arată într-un filmuleț publicat de .

Întrebat de jurnaliști de ce doar cumnatul a venit să îl ia de la penitenciar, fostul soț al Elodiei Ghinescu a ținut să precizeze că își dorește ca familia sa să fie protejată și să nu apară în presă.

Cristian Cioacă a spus că nu știe dacă va rămâne în România sau dacă va alege să își petreacă următorii ani în străinătate. De asemenea, întrebat dacă va scrie o carte, așa cum a menționat la un moment dat, fostul polițist a spus că „habar n-am câte cărți o să scriu”.

„Today is the first day of the rest of my life. Plecând de aici, vă imaginați că voi trăi! (…) Nu știu câte cărți o să scriu, habar n-am. Nu știu dacă o sa plec din țară, dar dacă v-ați gândi, dacă v-ați pune puțin în locul meu… nu aveți cum să știți. Rămâne de văzut.”, a spus Cristian Cioacă.

„Încerc să îmi feresc restul familiei de dumneavoastră (n.r. presă). Îmi doresc foarte mult ca ei să aibă o viață normală. Pentru mine viața nu a fost normală”, a adăugat Cristian Cioacă la ieșirea din închisoare.

Cum a reacționat Cioacă la întrebarea legată de Elodia Ghinescu

La întrebarea referitoare la ceea ce s-a întâmplat cu Elodia Ghinescu, Cristian Cioacă a zâmbit în stilul său caracteristic și a păstrat tăcerea. El și-a încheiat declarația rugând jurnaliștii să îl lase să „își vadă de viață”.

Amintim că instanța a decis ca fostul polițist să fie eliberat după 9 ani de închisoare, după ce fusese condamnat la 15 ani și 8 luni pentru uciderea soției sale, Elodia Ghinescu. Acum câteva luni, .

„Admite propunerea formulată de Comisia de liberare condiţionată din cadrul Penitenciarului Mioveni. Dispune liberarea condiţionată a condamnatului C.C.C. de sub puterea mandatului nr. 1631/2016 emis de Judecătoria Piteşti în baza sentinţei penale nr. 1373/2016, dacă nu este reţinut sau arestat în alte cauze În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în data de 22.08.2023 prin punerea soluţiei la dispoziţia contestatorului şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.”, a transmis instanța.