Video. Marcel Ciolacu a luat prânzul cu Olaf Scholz. “Prietenul la nevoie se cunoaşte!”

Marcel Ciolacu se află în Spania, unde s-a întâlnit sâmbătă cu cancelarul Olaf Scholz. Cei doi şefi de guvern au discutat prieteneşte şi au luat prânzul împreună la Malaga, acolo unde se desfăşoară Congresul Socialiştilor Europeni.

Marcel Ciolacu: “Un prânz social-democrat, între doi prieteni”

au semnat deja o rezoluţie comună prin care sprijină aderarea imediată a României la Spaţiul Schengen, subiect pe care premierul român l-a abordat şi la prânzul cu Olaf Scholz.

“Un prânz social-democrat între doi prieteni, cu aceleași gânduri pentru Europa! Am vorbit cu Olaf Scholz despre provocările economice, sociale și geopolitice cu care se confruntă întreaga Europă, despre dinamizarea relației noastre bilaterale și despre aderarea României la spațiul #Schengen.

I-am mulțumit pentru sprijinul constant al Germaniei în dorința noastră legitimă de a fi parte a acestui spațiu! A friend in need, is a friend indeed! (n.r. – Prietenul la nevoie se cunoaşte!)“, a postat Marcel Ciolacu pe Facebook, alături de câteva fotografii şi un video alături de cancelarul german.

Congresul Socialiştilor Europeni s-a desfăşurat vineri şi sâmbătă la Malaga, iar în cadrul primei zile premierul Ciolacu a avut întâlniri bilaterale cu cu preşedintele PES, Stefan Lofven, cu preşedintele grupului parlamentar în Alianţa Progresistă a Socialiştilor şi Democraţilor, Iratxe Garcia, şi cu preşedintele SPD Germania, Lars Klingbeil.

De asemenea, , Mette Frederiksen, cel al Spaniei, Pedro Sanchez, dar şi cu şeful guvernului maltez, Robert Abela.

Pe cât de mulţumit a fost de discuţiile avute şi susţinerea primită din partea acestor guverne, pe atât de dezamăgit este în continuare premierul român de atitudinea Olandei şi Austriei.

“Mi-aş fi dorit ca toate celelalte familii politice să sprijine la fel România, însă, din păcate, actualul Guvern din Olanda şi cel de dreapta din Austria au blocat aderarea ţării noastre la spaţiul Schengen.

Nu este prea târziu să îşi schimbe opinia şi voi face tot ce îmi va sta în putinţă pentru a-i convinge de dreptul României de a fi în zona de liberă circulaţie”, a mai transmis Marcel Ciolacu, din Spania.